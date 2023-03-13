Тропинки Вишневого сада: как благоустроят территории у Большого и Савкиного оврагов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Сразу в двух районах города — Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон — начались работы по благоустройству. Скоро в пойме реки Жужи появятся новые места для отдыха горожан.

Неподалеку от жилых домов на юге столицы, в пойме реки Жужи, располагается обширная зеленая территория. Сегодня в ее составе — Большой и Савкин овраги. А большая же часть самой речки — порядка 90 процентов — заключена в каналы.

Разнообразить природное богатство столичного юга призван новый проект благоустройства реки Жужи и территорий вокруг нее. Городские власти обратили внимание: это пространство вблизи жилой застройки могло бы стать отличным местом для прогулок, но, к сожалению, на данный момент оно практически не используется. Хотя бы потому, что там нет дорожек и освещения, а часть речного русла заброшена, заросла самосевом и завалена ветками. Что касается оборудования на нескольких детских площадках во дворах по соседству и в местном сквере, то оно и вовсе устарело. Вдобавок множество появившихся здесь заборов препятствует свободному проходу людей. Исправить ситуацию решили в Комплексе городского хозяйства и взялись за дело. Так родился проект благоустройства территории в пойме реки Жужи.

— В настоящее время разрабатывают траншеи для прокладки сетей освещения, а также ремонтируются инженерные коммуникации в сквере вдоль улицы Академика Миллионщикова и в Савкином овраге, — сообщили в Комплексе городского хозяйства.

По плану, заброшенное русло реки очистят. Вдоль ее берега решено обустроить прогулочный маршрут с удобными лавочками. Также в планах строительство лестницы и моста. На левом берегу Жужи будет организована многофункциональная спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Найдется место и для уличных тренажеров.

Помимо этого, в местном парке обновят существующие и оборудуют дополнительные детские площадки.

— Среди других запланированных новинок — тематическая игровая зона «Логово разбойника», название которой подсказала легенда о том, что в XVII столетии в этом укромном месте скрывался разбойник Савка. Отсюда, кстати, и название Савкин овраг. Большая и оригинальная игровая зона станет местом притяжения детей, где они смогут от души порезвиться, — добавили в столичной мэрии.

Кроме того, решено обновить существующие детские площадки. А на расположенной рядом природной территории «Вишневый сад» высадят декоративные деревья.

— «Вишневый сад» — тихий уголок для отдыха на природе. Там уберут сухостой и валежник, проведут обрезку старых и высадку новых деревьев. По существующим тропам проложат удобные дорожки, вдоль которых появятся лавочки для отдыха москвичей, — рассказали о предстоящих планах благоустройства в столичной мэрии.

Также планируется привести в порядок межквартальные проезды и создать площадки для выгула и дрессировки собак. Таким образом будет сохранен баланс между интересами семей с детьми, запросом на тихий или активный отдых, а также просьбами владельцев животных о новых локациях.

В итоге благодаря реализации этого проекта вместо заброшенной территории жители получат качественное зеленое пространство рядом с домом, где можно будет заниматься спортом, играть с детьми или просто прогуляться вдоль речки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Этот проект — один из самых масштабных и важных в этом году, ведь предстоит привести в порядок территорию площадью почти 22 гектара. Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение. Работы пройдут в пойме реки Жужи в районе пересечения улиц Садовники и Академика Миллионщикова, в близлежащем сквере и на природной территории «Вишневый сад».