Москвич получил работу в столичной энергетической компании после переобучения по направлению службы занятости

Фото: Пресс-служба учебного центра «Профессионал»

В столичном учебном центре «Профессионал» жителям города помогают повысить квалификацию, пройти профессиональную переподготовку и найти себя в новой сфере деятельности. Во время обучения слушатели практикуются в прикладных навыках на территории предприятий города, а после окончания занятий могут устроиться на работу в лучшие компании Москвы.

Житель столицы Алексей Подколзин в 1992 году окончил Московское кулинарное училище, работал поваром. После мужчина не раз менял направления деятельности, искал себя в различных профессиях, не делая перерывов в работе. Он пробовал свои силы в плотницком ремесле, работал водителем-экспедитором, состоял в службе охраны Всероссийского общества инвалидов.

Когда срок трудового договора на последнем месте работы истек, активный 49-летний москвич решил попробовать свои силы в новом деле. Для этого Алексей обратился в столичную службу занятости населения. Он прошел консультацию с карьерным экспертом и получил направление на бесплатную профессиональную переподготовку в центре «Профессионал».

— Ознакомился со списком курсов и выбрал новое, наиболее интересное для себя направление — программу «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». К тому же это полезно — хорошо разбираться в электрике, — рассказал Алексей.

Обучение длилось около двух месяцев, занятия проходили очно. Алексей вспоминает, что в аудитории смог попрактиковаться в работе с разным оборудованием: от выключателей — до двигателей. На базе центра он сначала получил квалификацию третьего разряда, а затем повысил ее до пятого.

— Программа обучения составлена очень доступно даже для начинающих в этой области. Очень понравился наш преподаватель. Если возникали какие-то вопросы, он всегда помогал и подсказывал, доходчиво разъяснял все моменты. Еще и коллектив подобрался хороший — помогали друг другу в процессе обучения. Впечатления только самые положительные от образовательного процесса. Начинал со специалиста третьего квалификационного разряда, а втянувшись, продолжил обучение вплоть до пятого, — поделился Алексей Подколзин.

Завершив обучение, москвич вновь обратился к специалистам центра занятости за помощью в трудоустройстве. Ему сразу предложили вакансию в крупнейшей теплоснабжающей компании МОЭК. Алексей с успехом прошел интервью и уже через пару недель вышел на должность наладчика КИПиА. В обязанности Алексея входят контроль за работой электрических приборов разной сложности, их ремонт, монтаж и тестирование.

Моя задача — обеспечивать бесперебойную работу всех контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики, размещенной в центральных тепловых пунктах. У меня был наставник, который знакомил с рабочим процессом и инструктировал по работе с оборудованием. За это время узнал много нового, и теперь готов всё освоить и идти вперед. Это действительно интересная профессия, — рассказал выпускник «Профессионала».

Жительницы столицы, находящиеся в поиске работы, могут подать заявку на обучение во флагманском центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства, размещенных в центрах госуслуг «Мои Документы».

СПРАВКА

Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. Здесь можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. В соответствии с запросом работодателей для жителей города разработаны более 50 программ обучения. Акцент сделан на образовательные программы в сферах промышленности, информационных технологий, строительства и ЖКХ, а также востребованные офисные направления. После обучения специалисты центра помогают выпускникам найти работу. Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.