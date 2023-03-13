Посетителям выставки покажут новостройки по реновации

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

14 марта тематическую часть выставки «Навигатор реновации» обновят в последний раз. До конца апреля посетители увидят дома, которые построили в прошлом году в поселении Рязановское, а также в районах Щукино, Восточный, Западное Дегунино и Даниловский.

Выставка проходит в Мосстройинформе по адресу: ул. 2-я Брестская, 6. Гости не только увидят уже реализованные проекты, но и узнают о том, как в целом программа реновации проходит в Новомосковском, Северо-Западном, Северном, Южном и Восточном округах.

Информацию и интерактивные элементы разместили на 2-м этаже. Так, реалистичные 3D-изображения квартир помогут разобраться в стандартах отделки новостроек, а картинки благоустроенных дворов станут наглядными примерами того, как вокруг домов создаются общественные пространства. Здесь же можно получить ответы на самые распространенные вопросы, связанные с программой. Для этого нужно отсканировать QR-код на стене.

— Выставка «Навигатор реновации» открылась в апреле прошлого года, — напомнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. — Затем каждый месяц менялась ее тематическая часть. За год были показаны 11 округов Москвы, в которых реализуется программа реновации.

За это время выставку уже посетили более 3 тысяч человек. В основном это жители домов, попавших в программу реновации. Каждому из них важно увидеть своими глазами, как все будет реализовано. При этом гости выставки могут посмотреть на программу с точки зрения и жителя, и застройщика, и представителя органа власти.

Кстати, для участников программы реновации на официальном сайте мэра Москвы работает суперсервис. С его помощью при переезде можно получить необходимые услуги и информацию в режиме онлайн. Например, заказать грузчиков и транспорт, записаться к нотариусу или направить заявление на устранение строительных дефектов.