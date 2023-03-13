Московские школьники на один день стали полицейскими

Слева направо: студентки Колледжа полиции Айшат Харцызова и Регина Алиева во время одного из мастер-классов в рамках конкурса профмастерства для школьников / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

13 марта в Южном Тушине прошел финал конкурса профмастерства среди школьников «Мастерята». «Вечерняя Москва» отправилась туда и узнала все подробности у участников мероприятия.

«Мастерята» — это ежегодный столичный чемпионат для детей младшего школьного возраста, который помогает им проверить знания в самых разных областях и определиться с будущей профессией. В рамках соревнования школьники погружаются в одну из выбранных специальностей — от 3D-моделирования до парикмахерского искусства — и получают полезные навыки от представителей сферы. Так, в Колледже полиции, расположенном на улице Фабрициуса, ребятам рассказали, на чем строится работа в правоохранительных органах. По словам ведущего специалиста Колледжа полиции Антона Давыдова, уровень заинтересованности школьников профессией полицейского с каждым годом только повышается.

— Ребята, которые выбирают эту специальность, нацелены на то, чтобы помогать людям и восстанавливать справедливость. Работа полицейского — это сложно, но очень интересно, поэтому в рамках конкурса учащиеся смогут примерить на себя несколько ситуаций, регулярно встречающихся на практике, — отметил Антон Давыдов.

Прямо с утра в колледж начали прибывать почетные гости. Для них курсанты подготовили гала-концерт с яркими номерами. Особенно гостей порадовали исполнение патриотических песен и зажигательные выступления с элементами акробатики.

— Мы не пожалели, что выбрали именно это направление. Сына давно интересовала работа полиции — еще с детства играл в машинки, следил за порядком в младших классах в школе. Сейчас он с нетерпением ждет момента, когда научится разбирать и собирать автомат Калашникова, — рассказала мама одного из участников конкурса Василиса Петрова.

В рамках конкурса школьники смогли полностью погрузиться в работу полицейского — для начала им нужно было провести настоящее расследование, осмотрев место предполагаемого преступления и собрав все необходимые улики. В этом, кстати, отлично помог мастер-класс «Юный криминалист», организованный сотрудниками и курсантами колледжа.

— В рамках мастер-класса мы учим ребят брать отпечатки пальцев с помощью специального состава — дактилоскопического порошка. Это очень увлекает учеников, они видят, как проходит настоящая работа по сбору улик, — рассказала преподаватель по криминалистике Колледжа полиции Анастасия Кулачкова.

Следующим испытанием стала организация безопасности дорожного движения. Школьники примерили на себя роль регулировщика, облачившись в ярко-салатовые костюмы и вооружившись жезлом.

— Мне очень понравилось! Нам рассказали об основных жестах, привели примеры опасных ситуаций, которые могут произойти на дороге, если не обращать внимания на знаки дорожного движения, — отметил участник «Мастерят» Дмитрий Тихонов.

Помимо этого школьники могли попробовать составить фоторобот преступника на специальном мастер-классе, а также осмотреть и разобрать различные виды оружия.

— Мне очень нравится, что есть возможность поделиться своими знаниями о профессии, замотивировать кого-то поступить к нам. Я показала ребятам, как разбирается и собирается автомат Калашникова, они внимательно слушали историю создания этого оружия, — рассказала студентка колледжа Регина Алиева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Михайлов, директор ГБПОУ «Колледж полиции»:

— Мы видим, с какими горящими глазами приходят к нам ребята. Конечно, у тех, кто погрузился в нашу специальность, побывал в колледже, есть преимущества — они уже имеют представления о работе в полиции, обладают базовыми навыками, которые получили в рамках визита благодаря взаимодействию с наставниками. Мы с радостью поддержим тех, кто выберет нашу специальность и придет поступать в наш колледж.