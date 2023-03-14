Обычные волшебники: столичные коммунальщики работают везде — и в мегаполисе, и в окопах

Механизатор Николай Артемьев вернулся в Москву из Луганской Народной Республики, где он нынешней зимой помогал рыть окопы. Также в новых российских регионах столичные специалисты и рабочие занимаются восстановлением инфраструктуры / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

13 марта в парке «Остров Мечты» открылась выставка ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Всю неделю горожане могут знакомиться с техникой городских служб.

Стрелы подняты вверх. Кажется, что у пожарных лестниц время вальса. На самом деле так называется подача огнетушащих веществ на высоту.

— Вылет стрелы достигает 42 метров. Возможность поднять людей и воду на высоту в столице актуальна всегда, пожары в многоэтажках локализовать нужно максимально оперативно, — говорит заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил ГКУ «ПСЦ» Ольга Забара.

Она проработала в системе уже четверть века. О том, как реагировать на вызов, говорит четко и без запинки: при поступлении сигнала о возгорании в жилом доме на вызов отправят цистерну с водой и машину с пожарной лестницей.

Спасатели на земле, в воде и воздухе — городские службы готовы прийти на помощь в любой ситуации. На выставке можно посмотреть на весь их арсенал: от компактных уличных пылесосов до огромных болотоходов и катеров на воздушной подушке, от минипогрузчиков до бронированных экскаваторов.

Контроль за состоянием водоемов, первая помощь при различных авариях, обслуживание инженерных коммуникаций на крупных и локальных стройках, ремонт дорог и ежедневная уборка — спектр задач у многотысячной армии столичных коммунальщиков огромен.

— Много лет работаю в отрасли, водил любую технику. С ЗИЛа давно пересел на компактную многофункциональную машину, которая подстраивается под сезонные погодные перемены, — рассказал сотрудник ГБУ «Автодор» ЮАО Владимир Лукин. — Она может стать и трактором с ковшом, а смени навесное оборудование, добавь щетку — почистит тротуары. Маневренность и возможность трансформации — главные особенности городской техники.

Трансформации поддается не только мини-трактор. Модернизировали столичные службы и крупную технику: катки, укладчики и бульдозеры. Последние, кстати, снабдили прочной броней и отправили на передовую в Луганскую Народную Республику, помогать нашим ребятам на фронте: рыть окопы и траншеи. А для местных жителей московская техника — это еще и символ того, что восстановление теперь уже российских территорий пойдет быстро.

— В сентябре того года восстанавливали разрушенную инфраструктуру, строили депо для автобусов в ЛНР. А в ноябре–декабре тянули линию обороны. Вставали в три часа, работали допоздна, помогая военным, — рассказал механизатор Николай Артемьев.

Он и его коллеги признаются, что московская армия городских служб готова приходить на помощь в любое время.

— Если вызовут, поедем без раздумий, — добавил диспетчер Александр Молочников.

Сама выставка городской техники продлится до конца недели, и у каждого есть возможность посетить ее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В самые сильные снегопады работать на столичные улицы выходили почти 80 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц спецтехники. Среди новинок в арсенале городских служб — снегоболотоход, максимальная скорость которого может достигать 60 километров в час. Машину на семь посадочных мест задействовали в тушении пожаров в Рязанской области. Возраст техники у спасателей не превышает трех лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— В этом году в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, было принято решение впервые провести Неделю городского хозяйства. В рамках масштабного мероприятия расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура, покажем образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать безопасность и чистоту в городе. В экспозиции представлена современная техника, в общей сложности — более 100 единиц.