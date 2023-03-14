Предчувствие теплых деньков: какие деревья расцветут первыми в Москве

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национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

На территории национального парка «Лосиный Остров» в районе Богородское деревья постепенно начинают пробуждаться. 13 марта «Вечерняя Москва» узнала у начальника экологического центра «Чаепитие в Мытищах» Ольги Удры, какие деревья должны зацвести первыми этой весной.

По словам специалиста, в середине марта растения начинают активно всасывать из земли воду, которая содержит в себе питательные вещества. Живительная влага устремляется к почкам пробуждающихся растений, и они расцветают. Получается, что уже сейчас деревья словно просыпаются после зимней спячки и начинают активно готовиться к приходу тепла.

— Первыми из лиственных деревьев зацветают осина, ольха и верба. Их цветение приходится на конец марта. В начале весны появляются первые цветы. Самый знаменитый первоцвет — это подснежник, или галантус, названный так за молочно-белый цвет. А самый ранний весенний гриб — это саркосцифа, или «алая чаша». Едва выбравшись из-под снега, на фоне прошлогодней листвы этот гриб выглядит весьма заметно, — рассказала она.

Среди появляющихся рано растений можно отметить печеночницу благородную. Она встречается на московской территории национального парка. Цветы у нее распускаются сразу после того, как растает снег. Благодаря фиолетовому оттенку эти цветы сразу привлекают к себе внимание.

В части «Лосинки», которая расположена в Восточном округе столицы, можно встретить разные виды растений, занесенных в Красную книгу города. Это и ландыши, и купальница европейская, колокольчик персиколистный. Фауна «Лосиного Острова» тоже богата необычными для мегаполиса видами. На городскую территорию нацпарка нередко заглядывают лоси, олени, кабаны.