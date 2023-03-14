Профессиональные возможности для творческого человека: служба занятости приглашает москвичей на курсы переподготовки

Фото: Пресс-служба учебного центра «Профессионал»

Широкий выбор программ профпереподготовки для москвичей предлагает учебный центр «Профессионал» столичной службы занятости. Креативным и творческим личностям помогут сориентироваться в востребованных направлениях работы и дополнить свои уникальные умения актуальными навыками.

Люди с художественным вкусом могут найти применение своим способностям, например, в такой востребованной профессии как дизайнер интерьеров. В «Профессионале» слушателей научат создавать 3D-визуализацию интерьеров, моделировать предметы мебели и декора, разрабатывать дизайн-макеты. Проще всего переквалифицироваться будет людям с базовым образованием в сфере строительства, архитектуры, дизайна, а также специалистам в области декоративно-прикладного искусства. Для развития навыков, эстетического вкуса и овладения профессиональными компьютерными программами потребуется около полутора месяцев интенсивных занятий. После окончания обучения выпускники смогут устроиться на работу в дизайнерские студии, архитектурные бюро или стать самозанятыми.

Для желающих творить в виртуальной реальности столичный учебный центр предлагает программы по компьютерной графике, 3D-моделированию и моушн-дизайну. Эти направления подойдут как для специалистов с техническим образованием, так и в сфере изобразительного искусства. Пользователей научат работать в дизайнерских компьютерных программах, обрабатывать фотографии, создавать графику и фирменные стили, управлять ЗD-принтером. Обучение займет от одного до двух месяцев. Для выпускников программ откроются возможности для работы дизайнерами в сферах ИТ, рекламы, индустрии развлечений, видеопроизводстве, издательстве, промышленности и других отраслях.

Выпускница курса по компьютерной графике Юлия более 15 лет занималась административной работой в издательстве, бок о бок с верстальщиками и художниками. Это вдохновило её в декрете освоить творческую профессию графического дизайнера. Свой первый заказ в новой сфере деятельности она получила уже во время обучения.

— Это то, что искала. Благодаря практическим заданиям уже во время обучения почувствовала, как набивается рука. Если что-то не получалось, можно было в любой момент обратиться к преподавателю, он всегда помогал, — рассказала выпускница.

Реализовать творческий потенциал в сфере информационных технологий можно и без специального образования. Художники и люди с развитым абстрактным мышлением могут освоить программы по веб-дизайну и UX/UI-дизайну. Они научатся создавать веб-страницы, разрабатывать удобные и красивые интерфейсы, анализировать пользовательское поведение.

Москвичка Екатерина раньше скептически относилась к онлайн-обучению. Но на курсах в «Профессионале» она за пять недель с нуля смогла освоить необходимую базу для начала работы веб-дизайнером.

— Получила большое количество полезных материалов, погрузилась в верстку. Преподаватель шикарно и доступно преподносил материал и давал много полезного, видно, что ему не все равно. Впечатление положительное, курс не только оказался мне полезен, но и заставил пересмотреть свой взгляд на дистанционное обучение, — поделилась выпускница.

Творческие москвичи, умеющие работать со словом, для расширения профессиональных возможностей могут выбрать программы по копирайтингу, рекламе и PR, работе с отзывами и комментариями на маркетплейсах. Обучение поможет научиться мастерски писать продающие тексты в любом жанре.

Жительница столицы Кристина давно работает с текстами. При этом постоянно повышает свою квалификацию, учится новому. Она отмечает, что даже для опытных копирайтеров всегда есть поле для развития. Очередное обучение помогло систематизировать все свои знания: «Никогда раньше еще так объемно не видела всю картинку. Очень возросла уверенность в себе и понимание профессии после обучения».

Для коммуникабельных, творческих и активных специалистов в этом году открыли новую программу обучения «Менеджер по внутренним коммуникациям». Она подойдет журналистам, маркетологам, филологам или специалистам по управлению персоналом. Выпускники будут специализироваться на корпоративной культуре, внутренних коммуникациях в организации и построении бренда работодателя.

В центре «Профессионал» помогут не только освоить востребованную профессию, но и найти работу по новой специальности. Во время обучения слушателей консультируют карьерные эксперты. Они помогают сориентироваться в вакансиях, составить резюме, преодолеть неуверенность и подготовиться к собеседованию. Такая поддержка в разы ускоряет процесс трудоустройства. Подать заявку на обучение можно в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства, расположенных в центрах госуслуг «Мои Документы».

СПРАВКА

Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. Здесь можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. В соответствии с запросом работодателей для жителей города разработаны более 50 программ обучения. Акцент сделан на образовательные программы в сферах промышленности, информационных технологий, строительства и ЖКХ, а также востребованные офисные направления. После обучения специалисты центра помогают выпускникам найти работу. Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.