Победа над собой и успешный карьерный старт: история участника чемпионата «Абилимпикс»

Выпускник Московского колледжа бизнес-технологий Лучано Галеффи / Фото: Из личного архива

В столице уже восемь лет проводятся чемпионаты по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Это движение в столице развивается на базе учебного центра «Профессионал». Соревнования дают молодым людям большой потенциал для развития личностных качеств и старта карьерного пути.

Выпускнику Московского колледжа бизнес-технологий Лучано Галеффи участие в чемпионате профессионального мастерства помогло устроиться на работу в банк. Молодой человек дважды участвовал в чемпионатах «Абилимпикс». По образованию он финансист. В 2020 году решил попробовать себя в компетенции «Предпринимательство» и завоевал серебряную медаль на Московском чемпионате. В 2022 году 19-летний Лучано выбрал компетенцию «Торговля» и стал в соревнованиях четвертым.

— Решил поучаствовать, чтобы испытать себя, понять, на что способен на пределе своих возможностей. Специальной подготовки не было. Начал вместе с проектным куратором готовиться к чемпионату уже с момента регистрации: общались со специалистами, настраивались, — вспомнил юноша.

Участие в «Абилимпиксе» дало столичному студенту уверенность в своих силах и показало, что он может добиться любых высот в выбранной профессии. На последнем чемпионате Лучано уверенно справился с конкурсным заданием в компетенции «Торговля», решив все ситуационные и коммерческие задачи.

— В первый раз призовое место на чемпионате стало моим фурором. К этой победе стремился и я, и мой колледж, где несколько лет подряд никто не мог взять эту компетенцию. Вторые соревнования стали для меня уже внутренней, личной победой. В итоге «Абилимпикс» стал стартовой площадкой для получения награды «Талант России в области финансов» и начала моей карьеры, — поделился Лучано Галеффи.

Уже более полугода Лучано работает в крупном российском банке специалистом отдела развития прямых продаж. Талантливый молодой финансист говорит, что получить первую работу ему помогли рекомендации наставника и победы на профессиональных конкурсах. Для него это работа мечты — она всегда хотел работать в банке по своей специальности с юридическими лицами. Кроме профессиональной деятельности в свободное время Лучано прорабатывает бизнес-идеи и составляет бизнес-планы, активно занимается молодежной политикой.

— Советую ребятам обязательно участвовать в соревнованиях и проявлять себя. Главное — это возможность показать, что вы способны на многое, — добавил молодой человек.

СПРАВОЧНО

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди людей с особенностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию к получению образования, содействие трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Организаторами регионального чемпионата в Москве выступают столичный Департамент труда и социальной защиты населения и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал». Оператор чемпионата — Департамент образования и науки города Москвы. За восемь лет проведения чемпионатов «Абилимпикс» в них приняли участие более шести тысяч москвичей.