В центрах московского долголетия проходит добрая акция помощи животным «Лохматая душа»

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Акция продлится до 26 марта включительно. В рамках нее любой желающий может принести лежанки, наполнители и игрушки в шесть центров московского долголетия, откуда вещи направят в приют для бездомных животных.

— Инициативные жители столицы старшего возраста регулярно помогают тем, кому эта помощь особенно важна. Мы приглашаем присоединиться к акции всех желающих и принести в центры московского долголетия необходимые вещи, которые мы централизованно предадим в приют. Надеемся, что этой акцией нам удастся сделать более комфортной повседневную жизнь животных, оставшихся без хозяев, и поддержать сотрудников приюта, — рассказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Сбор необходимых средств — корма, лежанок, игрушек, наполнителей — проходит в центрах московского долголетия «Хамовники», «Проспект Вернадского», «Ломоносовский», «Чертаново Северное», «Печатники», «Вешняки» и «Щербинка». Принести туда вещи может любой желающий.

— Хочется, чтобы нашим четвероногим друзьям было максимально комфортно находиться в приюте. Не понаслышке знаю, что люди, которые спасают бездомных животных, всегда рады принять корм и другие необходимые вещи. Вместе с другими участниками центра московского долголетия мы связали подстилки и игрушки, — поделилась Ирина Руденкова, участница клуба «Мастерицы» ЦМД «Ломоносовский».

В центрах московского долголетия каждый житель «серебряного» возраста может предложить и реализовать свою инициативу при поддержке единомышленников. Для горожан старшего поколения клубные пространства становятся местом, где любой может найти занятие по душе. Это могут быть живопись, танцы, спорт, кулинария, актерское мастерство, рукоделие, психология, языки, литература и многое другое — всего в центрах работает более трех тысяч клубов по разным направлениям.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения в соответствующих разделах. Подробности можно узнать по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.