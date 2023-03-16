Как поддержать детей во время подготовки к экзаменам, рассказали в столичных семейных центрах

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Весной наступает пора активной подготовки к экзаменам, которая зачастую связана с переживаниями и стрессом. Подросткам в такое время особенно необходима поддержка взрослых. Как мамам и папам научиться выражать заботу и участие, рассказывает психолог семейного центра «Зеленоград» Оксана Романова.

В семейный центр обратилась Ульяна, мама 15-летней Алины. Школьница учится в 9 классе, активно готовится к предстоящим экзаменам. Женщина стала замечать подавленное состояние дочери — та жалуется на плохой сон, постоянную усталость и апатию. Родители не знали, как помочь ребенку.

На консультации со специалистом Алина поделилась переживаниями. Она сомневается в себе, боится не сдать экзамены и подвести родителей, не оправдать ожиданий. Школьница расстраивается, долго не может уснуть и просыпается еще более уставшей.

На совместных встречах с психологом члены семьи обсудили сложившую ситуацию. Ульяна смогла убедить дочь, что будет гордиться в независимости от результатов экзаменов. Женщине порекомендовали чаще разговаривать с Алиной по душам, делиться опытом, рассказывать о переживаниях перед сложными контрольными. Важно проводить время вместе, чтобы девушка могла отвлечься от учебы: гулять, посещать интересные места.

Специалист научил Алину дыхательным практикам и упражнениям, которые позволяют снизить уровень напряжения, расслабиться, быстрее заснуть. Также девушка приняла участие в тренинге по тайм-менеджменту для подростков, смогла эффективнее распределить нагрузку при подготовке к экзаменам. Самочувствие улучшилось.

— Стараемся во всем помогать дочери, чаще хвалим, напоминаем, что любим ее. Она рассказала, как становится спокойнее благодаря поддержке. Я поняла: нужно продолжать работу с психологом семейного центра, чтобы больше узнать о воспитании подростков, о том, каких слов и действий ждут от родителей в разных ситуациях, — поделилась Ульяна.

Специалист семейного центра дала рекомендации, что нужно объяснить детям перед экзаменами.

Экзамены — часть жизни

Переживать за результаты нормально, но излишне бояться не стоит. Главная задача — выучить материал и подготовиться, тогда все получится.

В обучении важны последовательность и регулярность

Не стоит пытаться объять необъятное и запомнить все за короткое время. Успеха можно добиться, если заниматься постоянно, разбирать материал от простого к сложному.

Необходимо чаще тренироваться

Лучший способ понять свои сильные и слабые стороны — представить себя на экзамене и попробовать решить демонстрационный вариант. Периодически выполняя типовые задания, ребенок сможет увидеть прогресс, грамотно выстроить дальнейшую работу.

Пробелы в знаниях можно и нужно восполнять

Напомните детям, что в их руках бесконечная база информации — интернет: онлайн-уроки, курсы, лекции, статьи, книги. Объясните, как важно не просто заучить тему, а развить навык поиска материалов. Это умение пригодится в будущем в университете и на работе.

Неудачи случаются

Получить неудовлетворительную оценку может любой, в этом нет ничего страшного. Нужно сделать выводы и ответственно подойти к следующей попытке, чтобы достичь цели и улучшить результат.

Родители рядом

Главное, что мама и папа должны объяснить — они любят и ценят. И никакие отметки не могут изменить этого. Детям важно понимать: в любой момент близкие придут на помощь, дадут совет, направят или поддержат.

— Экзамены — время, когда переживают и дети, и родители. Важно, чтобы взрослые сосредоточились на чувствах и эмоциях ребенка, разговаривали друг с другом, выстраивали доверительные отношения. Зная, что их поддерживают, подростки уверенно пройдут через этот жизненный этап, — отметила Оксана Романова.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня.