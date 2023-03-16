Возводить жилье станут быстрее

Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов / Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал «Вечерней Москве», какими темпами идет возведение жилья в городе по программе реновации.

По словам главы ведомства, столичная программа реновации продолжает набирать обороты, формируется большой задел на будущее для реализации поставленных задач.

— Темпы строительства и переселения будут расти. В планах на ближайшие три года — наращивать производительность, и с 2025 года мы будем вводить более 2 миллионов квадратных метров ежегодно, — отметил Загрутдинов. — Применение технологий информационного моделирования (ТИМ) и цифровых двойников объектов облегчает управление строительными процессами. В недалеком будущем мы сможем управлять ходом строительства одним касанием руки. Уже сегодня нашими специалистами разработано 7 ТИМ-документов для стандартизации работы с цифровой информационной моделью.

Со временем процессы управления полностью автоматизируют. На данный момент в рамках Программы реновации 24 объекта прошли экспертизу с применением ТИМ, а на стадии проведения строительно-монтажных работ ТИМ используются на 7 объектах.

— Все новые стройки будут в цифре — и речь не просто про скан-образ, а про полноценный машиночитаемый вид, позволяющий многократно использовать единожды внесенные в систему данные, — уточнил руководитель департамента. — Для этого нашими специалистами вместе с отечественными подрядчиками создается целый ряд цифровых сервисов, позволяющих перенести технический документооборот в цифру. Сегодня мы активно ищем способы ускорения реализации программы реновации. Некоторые решения уже опробовали и продолжаем активно развивать: это сокращение административных процедур, переход на универсальную квартирографию и проекты повторного применения, использование на многих объектах укрупненных деталей и узлов, изготовленных в заводских условиях, в том числе панелей наружных стен, лестничных маршей, блоков коммуникаций, укомплектованных инженерно-техническим оборудованием, а также применение крупногабаритных модулей повышенной заводской готовности при строительстве жилых, общественных и административных зданий.

Как пояснил Загрутдинов, в целом модульное строительство представляет собой новый виток развития индустриального домостроения и не имеет аналогов в мире.

Применение данной технологии сокращает сроки монтажа и ввод здания в эксплуатацию. Сейчас дома по реновации в Москве возводят в основном в монолите, это затратный и долгий процесс, растянутый на 2–2,5 года. Модульная технология, напоминающая детский конструктор «лего», позволит сократить финансовые издержки и сроки строительства жилья до 2–3 месяцев.