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Подбор площадок продолжается

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Подбор площадок продолжается
Фото: Департамент строительства города Москвы

За прошлый год было подобрано 35 стартовых площадок общей площадью свыше 700 тысяч квадратных метров для строительства жилья по программе реновации. Они расположены в 26 районах на территориях 10 округов столицы.

В январе этого года перечень стартовых площадок пополнился еще 10 адресами. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Площадки расположены в четырех административных округах, на них возведут 205,8 тысячи квадратных метров жилья. В итоге в комфортные квартиры смогут переехать жители 41 старого дома (2945 квартир) — 7,5 тысячи человек.

— Восемь из 10 площадок находятся на месте домов, которые включены в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формировать перечни домов, строящихся в рамках второй волны программы, — отмечает глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Четыре площадки расположены на северо-востоке столицы. Еще четыре находятся в Восточном административном округе Москвы, две — в Западном и Новомосковском административных округах. Всего для возведения новостроек уже подобрано 575 стартовых площадок, на которых будет возведено жилье общей площадью свыше девяти миллионов квадратных метров.

— Работа по подбору стартовых площадок продолжается. Это позволит не только выполнить программу в срок, но и ускорить ее реализацию в некоторых районах, — отмечает руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Адреса стартовых площадок

  • Ул. Ботаническая, вл.37А (р-н Марфино, СВАО);
  • Ул. Ботаническая, вл. 39 (р-н Марфино, СВАО);
  • Ул. Анненская, вл. 5, 7, 9 (р-н Марьина Роща, СВАО);
  • Ул. Годовикова, вл. 12, корп. 1, 2 (р-н Останкинский, СВАО);
  • Ул. Бойцовая, вл. 13, стр. 1 (р-н Богородское, ВАО);
  • Свободный пр-т, вл. 6 (р-н Новогиреево, ВАО);
  • Свободный пр-т, вл. 12 (р-н Новогиреево, ВАО);
  • Зеленый пр-т, земельный участок 3 (р-н Перово, ВАО);
  • Береговой пр-д, вл. 9, корп. 1 (р-н Филевский парк, ЗАО);
  • Ул. Чапаева, вл. 4, 6 (г.о. Щербинка, НАО).
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