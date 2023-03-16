Подбор площадок продолжается

Фото: Департамент строительства города Москвы

За прошлый год было подобрано 35 стартовых площадок общей площадью свыше 700 тысяч квадратных метров для строительства жилья по программе реновации. Они расположены в 26 районах на территориях 10 округов столицы.

В январе этого года перечень стартовых площадок пополнился еще 10 адресами. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Площадки расположены в четырех административных округах, на них возведут 205,8 тысячи квадратных метров жилья. В итоге в комфортные квартиры смогут переехать жители 41 старого дома (2945 квартир) — 7,5 тысячи человек.

— Восемь из 10 площадок находятся на месте домов, которые включены в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формировать перечни домов, строящихся в рамках второй волны программы, — отмечает глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Четыре площадки расположены на северо-востоке столицы. Еще четыре находятся в Восточном административном округе Москвы, две — в Западном и Новомосковском административных округах. Всего для возведения новостроек уже подобрано 575 стартовых площадок, на которых будет возведено жилье общей площадью свыше девяти миллионов квадратных метров.

— Работа по подбору стартовых площадок продолжается. Это позволит не только выполнить программу в срок, но и ускорить ее реализацию в некоторых районах, — отмечает руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Адреса стартовых площадок