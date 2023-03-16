Детские сады будут рядом с домами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новая Москва с каждым годом становится все удобнее для жителей. В разных поселениях появляются новые дороги, рабочие места, продолжается строительство жилых домов по программе реновации. Осуществляется и программа по строительству соцобъектов.

В деревне Ватутинки уже введено в эксплуатацию здание детского сада на 350 мест. Его поделят на 14 групп. В здании есть места для кружковых занятий, бассейн, спортивный и музыкальный залы. Дошкольное учреждение обеспечено всем необходимым для удобства маломобильных посетителей: пандусами, тактильными средствами информации, расширенными проходами, комфортными маршрутами.

— В Ватутинках продолжается строительство школы на 1200 мест с ИT-полигоном. Строительство еще одной школы в Новой Москве ведется в поселении Щаповское. Там появится здание на 800 мест, 150 из которых предусмотрены для дошкольного отделения, — рассказывает руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

А Евгений Михайленко, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, считает, что реализация программы реновации влечет за собой решение многих важных задач и, как следствие, способствует комплексному развитию всего города.

— Едва ли не самый важный вопрос: что будет с территориями, откуда люди переехали. Ведь можно просто построить новый микрорайон, и жилье в нем будет пользоваться спросом, а можно развивать территорию сбалансировано. Если здесь в шаговой доступности появятся общественно-деловые, досуговые, рекреационные и культурные активности, это положительно повлияет на сам характер территории. Люди считают комфортным и удобным для жизни такой город и такой район, — отметил Евгений Михайленко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Козлов, депутат Московской городской думы:

— Говоря о реновации, мы имеем в виду не только современные дома с новыми, более обширными и уютными планировками квартир и подъездов, благоустроенные безопасные дворы, но и новую социальную инфраструктуру. Ведь не секрет, что многие школы и садики тоже были построены десятки лет назад и уже не соответствуют нынешним реалиям и запросам жителей. Поэтому строятся и социальные объекты, которые нужны абсолютно всем — и участникам, и неучастникам программы реновации. И в ТиНАО при возведении домов реновации фактически одновременно возводятся соцобъекты.