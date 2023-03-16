Двенадцать популярных вопросов от участников программы реновации

Москвич Сергей Михайлов во время визита в Центр информирования жителей по программе реновации, расположенный+ на Нижегородской улице, 76, ЮВАО / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Многие москвичи, участвующие в программе реновации, просят разъяснить им, как проходит переселение в новые квартиры и куда можно обратиться за консультациями.

При поддержке столичного Департамента строительства «Вечерняя Москва» публикует ответы на самые частые вопросы жителей.

1. Как придет уведомление о начале переселения и как происходит сам переезд?

— В почтовый ящик и в личный кабинет на портале мэра Москвы придет письмо-уведомление с предложением равнозначной новой квартиры. В нем указывается адрес нового дома, номер квартиры, ее характеристики, а также контакты центра информирования, в который нужно прийти для осмотра нового жилья. Те, кто имеет полную учетную запись на портале мэра Москвы, могут воспользоваться сервисом записи на осмотр квартиры и запланировать его в течение семи ближайших дней. Центры информирования обычно расположены на первых этажах домов, построенных по программе реновации.

Актуальный график работы и телефон для связи указываются в письме с предложением равнозначной квартиры. В центрах работают представители всех организаций, ответственных за переезд. Они организуют осмотр новой квартиры, помогают с подготовкой документов и при необходимости предоставят помощь в переезде. Здесь же можно получить консультацию о докупке квадратных метров. Если квартира устраивает, жители подписывают заявление с согласием и начинается оформление договора. Это займет до 30 календарных дней. Как только договор будет готов, жителей приглашают на подписание. После оформления права собственности или регистрации договора соцнайма жителям выдаются ключи от квартиры.

2. По какому принципу распределяются квартиры?

— Подбор жилья осуществляется на автоматической основе с соблюдением требований закона. Квартиру подбирают с тем же количеством комнат, не меньше по жилплощади, больше по общей площади, в том же районе.

3. Куда обращаться, если в квартире обнаружились недочеты? Действуют ли гарантийные обязательства застройщика?

— Если имеются замечания к ремонту, их надо зафиксировать и оформить «Акт о наличии строительных дефектов» в центре информирования. А для тех, у кого есть полная учетная запись на mos.ru, доступен электронный сервис подачи заявления на устранение строительных дефектов. Пока готовят договор на квартиру, застройщик устранит все недочеты. Гарантийные обязательства длятся два года — в этот период также можно оставить обращение.

4. Можно ли рассчитывать на помощь в переезде?

— В центре информирования можно получить консультацию по любому вопросу о переселении, а также подать заявку на помощь в переезде. Это можно сделать и через сервис «Переезд» на портале mos.ru. В удобное время приедут грузчики. Все услуги окажут в срок и бесплатно, а сама поездка будет застрахована. При этом отключением техники, упаковкой и последующей разборкой вещей занимаются сами жители. Одиноким, пожилым и маломобильным людям может быть оказано при переезде по реновации дополнительное содействие.

5. Что положено по программе реновации жителям коммуналок?

— Согласно законодательству, участникам программы реновации гарантировано получение равнозначной квартиры: то есть то же количество комнат и жилплощадь не меньше, чем в старой квартире, в районе проживания. В случае с коммуналками собственники или наниматели одной комнаты получат отдельную однокомнатную квартиру.

6. В двухкомнатной квартире проживает несколько поколений семьи, которые хотят разъехаться, купив две однушки. Возможно ли это?

— Каждый участник программы реновации имеет право (при наличии квартир в резерве у Фонда реновации) взамен полученной от города квартиры приобрести жилые помещения общей площадью не более 100 «квадратов» в районе проживания, в доме, построенном по программе реновации. Стоимость квадратного метра определится на момент старта переселения. Однако для всех участников реновации предусмотрена скидка 10 процентов от рыночной стоимости.

7. Сколько длится снос пятиэтажки? Повлияет ли стройка или снос на соседние дома? Что делать, если шумные работы проводят ночью?

— Отключение дома от коммуникаций и демонтаж здания занимают в среднем 30 дней. Из них 14 дней уходит на разбор каркаса дома. А далее сроки уже зависят от проекта расселенного дома. Так, общий срок освобождения участка для нового строительства зачастую увеличивается из-за необходимости перекладки множества подземных коммуникаций. В ходе проектирования расположенные рядом постройки и инженерные сети тщательно обследуются, эти данные принимают к учету. В случае, если строительные работы проводятся в ночное время, можно обратиться в Фонд реновации, управу района или префектуру.

8. На въезде во двор устанавливают шлагбаум. Кто будет его обслуживать? Возможен ли демонтаж?

— После ввода дома в эксплуатацию новостройка и придомовая территория переходят на баланс управляющей компании. Но шлагбаум в список такого имущества не входит.

Когда дом полностью будет заселен, жильцы смогут провести общее собрание собственников жилья и обсудить вопросы эксплуатации оборудования и размер оплаты за ежемесячное обслуживание. А до момента проведения собрания шлагбаум не работает.

9. Как быть, если жители пятиэтажек против использования мусоропровода в новом доме?

— Сейчас все дома по реновации строятся с мусоропроводом. В соответствии с Жилищным кодексом жители могут сами решить, пользоваться им или нет. Для этого надо провести общее собрание собственников, обратиться в управляющую компанию. Если принято решение не использовать мусоропровод, плата за обслуживание взиматься не будет.

10. Подземной парковкой в новостройке смогут пользоваться жители всего района?

— Приобрести машино-место в новостройке могут только ее жители. На одну квартиру можно приобрести не более двух машино-мест. Воспользоваться приоритетным правом и купить места со скидкой 40 процентов можно в срок не позднее 12 месяцев с того момента, когда первый участник программы реновации зарегистрирует право собственности (или заключит договор соцнайма) на квартиру в новостройке. По истечении срока оставшиеся машино-места поступят в открытую продажу. Приобрести их можно будет путем участия в электронном аукционе. В таком случае приоритетное право и скидка предоставляться не будут.

11. Что будет на первых этажах новостроек?

— Первые этажи новостроек реновации всегда нежилые. Помещения в них не имеют конкретного назначения. Во время переселения здесь при необходимости размещается центр информирования. Недвижимость реализуется по рыночной цене, в ряде случаев передается городу под социально ориентированные нужды. На первых этажах появляются новые точки сервиса и рабочие места в шаговой доступности для населения всего района: кафе, пекарни, аптеки, пункты выдачи и пр.

12. Как программа реновации повлияет на строительство новых социальных объектов?

— Практически на каждый район по программе реновации разработан проект планировки территорий, в котором предусмотрено поэтапное развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

В ТЕМУ

В домах, вошедших в программу реновации, проживают около 30 тысяч человек, состоящих на жилищном учете. За время ее действия жилищные условия улучшили более 3,5 тысячи очередников, которые получили новые квартиры, свыше 1,2 тысячи из них — в 2022 году. Очередники из домов, вошедших в программу реновации, могут получить квартиры вне очереди, независимо от года постановки на учет. Это позволяет ускорить процесс улучшения их жилищных условий.

Перед началом переселения очередникам приходят уведомления о необходимости прохождения перерегистрации учетного дела для подтверждения права на улучшение жилищных условий. После выполнения этой процедуры такие граждане получают предложения квартир. Подробную инструкцию и ответы на часто задаваемые вопросы можно узнать на портале mos.ru.