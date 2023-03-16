Масштабное переселение продолжится

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Как сообщили в столичном Департаменте строительства, в этом году планируется начать переселение порядка 47 тысяч жителей и передать для новоселов более 60 домов.

Например, весной начнет заселяться новостройка в районе Нагатинский Затон, на улице Речников, 22. Квартиры с улучшенной отделкой в ней получат более 650 жильцов. Всего здесь 264 квартиры (однокомнатных — 38, двухкомнатных — 188, трехкомнатных —38), в том числе четыре квартиры — для маломобильных жильцов.

Два жилых корпуса объединены стилобатом, здесь разместятся автостоянка, объекты инфраструктуры и технические помещения для обслуживания дома. Во дворе обустроены детская и спортивная площадки, зоны для отдыха и прогулок жителей.

По соседству расположена еще одна новостройка программы реновации по адресу: ул. Речников, 18/20, куда в прошлом году начали переезд жители из двух соседних домов: дома 24, корп. 1, и дома 26, корп. 1.

В первом квартале своих первых новоселов примет дом в Зеленограде на Солнечной аллее, корпус 936. Дом четырехсекционный, построен по индивидуальному проекту, на подземном этаже есть одноуровневый паркинг на 83 машино-места. Для участников программы реновации передадут 227 квартир. На первых этажах обустроены помещения с общественной функцией, в том числе комната консьержа и колясочная.

— Всего в Зеленограде квартиры получат жители 27 сносимых домов, для начала переселения подобраны 9 площадок, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новостройка по программе реновации на 161 квартиру в десяти минутах от центра Москвы также примет своих жильцов в этом году.

Здание расположено в Даниловском районе по адресу: Пересветов пер., 9. Дом монолитный, состоит из трех секций. В здании установлены грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Также новостройку оснастили различными системами безопасности: охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.