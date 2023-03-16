Цифровые сервисы улучшают качество жизни горожан

Новые дома по программе реновации строят по самым современным технологиям в соответствии со смартстандартом, разработанным по поручению мэра Москвы.

Комплекс решений стандарта дает возможность интегрировать вновь построенное жилье в пространство умного города. Таким образом, будет сформирована современная, комфортная и безопасная городская среда проживания. Как работает этот стандарт? Если раньше все распределительные сети — для телевидения, телефонии и интернета доходили только до лестничной площадки, то сейчас в новых домах они входят в каждую квартиру.

Благодаря этому, например, показания всех установленных счетчиков — по учету тепловой энергии, горячей и холодной воды, электричества могут автоматически передаваться в информационные системы для расчетов. С жителя снимается необходимость ежемесячно передавать показания через портал mos.ru или любым иным существующим способом. Еще один плюс — умные счетчики позволяют экономить бюджет — с ними нужно платить только за то количество воды, которое вы действительно израсходовали, — даже если вы забыли вовремя передать показания.

В каждой квартире на радиаторах и конвекторах устанавливают терморегулирующие клапаны, которые позволяют менять температуру в комнатах. Таким образом, жильцы будут избавлены от необходимости открывать форточки и тем самым терять драгоценное тепло. Кроме того, современные системы отопления умеют подстраиваться под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя. Помимо этого, москвичи могут поставить термостат и запрограммировать температуру помещений по времени суток, например днем сделать ее теплее, а на ночью — прохладнее. Стоят такие приборы недорого. А вся необходимая подводка у новоселов установлена изначально.

Присвоение самого высокого класса энергоэффективности домов по реновации означает, что установленные в домах системы энергоснабжения позволяют сэкономить до 50 процентов от базового уровня расходов потребляемых ресурсов. Жителям же это в свою очередь дает возможность экономить на оплате коммунальных услуг. Это достигается и за счет современных решений при отделке фасадов новых домов. Использование вентилируемых фасадов способно до 30 процентов снизить теплопотери, а также улучшить звукоизоляцию в квартирах.

Но это еще не все. Совсем скоро управлять жильем можно будет с мобильного телефона. Это станет возможным в пяти новых домах, построенных по программе реновации. Они расположены в ЮВАО на улице Юных Ленинцев, 42, в поселке Шишкин Лес, 9, корпус 1, в ТиНАО, в ЗАО на улице Кубинка, 18/2, в СВАО на улице Сельскохозяйственной, 14, корпус 3, и в Зеленограде на Солнечной аллее, 934. Это жилье включили в пилотный проект правительства Москвы, и собственники квартир проголосовали, какие сервисы для комфортной жизни и безопасности они хотят видеть в своих домах.

Среди новых сервисов, например, есть и «умный шлагбаум». Как он работает? Информацию об автомобиле нужно внести в мобильное приложении «Электронный дом» или в личный кабинет на mos.ru. При подъезде к шлагбауму камера передает видеопоток в единый центр хранения и обработки данных города Москвы, где номер автомобиля распознается с помощью видеоаналитики. Шлагбаум открывается. Если данных о машине нет в списках, можно нажать специальную кнопку в приложении или в нем же оформить пропуск для гостя, курьера или водителя такси. Для экстренных служб шлагбаум открывается автоматически.

Еще одно новшество — это видеодомофон. К камере домофона подключается мобильное приложение «Электронный дом». Когда приходят гости, на смартфон поступает видеовызов. Открыть дверь можно будет нажатием кнопки в приложении.

Жители новых многоэтажек также проголосовали за размещение в их домах вендинговых автоматов. В них можно будет приобрести еду для перекуса, кофе, защитные маски, товары первой необходимости, например корм для животных или батарейки.

Жители смогут оставлять отзывы об ассортименте и предлагать свои идеи по товарному ассортименту для его пополнения. Первичное наполнение автоматов также будет определено жителями.

Размещение постаматов в подъездах московских домов также заинтересовало жильцов. Доставку товаров можно оформить сразу в пункт выдачи, который устанавливается в подъезде дома. Цифровой ключ, открывающий ячейку, будет известен только покупателю и курьеру, который доставит заказ до бокса.

ЦИФРА

5 новостроек, возведенных в Москве по программе реновации, соответствуют стандарту «умный дом». Собственники квартир проголосовали за сервисы, которые они захотели иметь в своих домах.

ПОЛЕЗНО

Проект «Умный дом» — это целый набор современных технологических решений, расположенных внутри квартиры, в подъезде и во дворе. Представьте, что перед вами автоматически открывается входная дверь, показания счетчиков в управляющую компанию отправляются сами, а впустить гостей в квартиру можно нажатием одной кнопки в телефоне, не вставая с дивана. Все это может умный дом.