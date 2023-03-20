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В центрах московского долголетия прошел конкурс виртуальных экскурсоводов

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
В центрах московского долголетия прошел конкурс виртуальных экскурсоводов
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Жители столицы старшего возраста рассказывали об уникальных местах и достопримечательностях своего района в формате виртуальной экскурсии. Конкурс проходил в три этапа. В финале лидеры от каждого округа представили свои маршруты в Центре московского долголетия «Бибирево».

Все участники конкурса ответственно подошли к выполнению задания: подготовили презентацию, поделились удивительными историями и необычными локациями района, где они живут.

— Очень хотели, чтобы каждый участник смог стать исследователем жизни и истории любимого города, поделился с окружающими частицей любви к своему родному району и творчески подошел к созданию интересного и увлекательного маршрута, почувствовав себя настоящим экскурсоводом, — рассказала Анна Гузова, руководитель Центра московского долголетия «Бибирево», где прошел финал конкурса.

В финале зрители и экспертное жюри совершили увлекательное путешествие и познакомились с районами Северный, Московский, Южное Бутово, Таганский и другими. А победу одержала Валентина Алексеева, которая, по мнению жюри, наиболее увлеченно провела онлайн-экскурсию по району Куркино.

— Очень здорово, что можно узнать о других районах непосредственно от самих жителей, которые с горящими глазами рассказывают о своих любимых местах, — поделилась Ольга Филимонова, лидер клуба «Читаем вслух классику» ЦМД «Бибирево».

Мероприятие понравилось как участникам, так и зрителям. Было принято решение провести конкурс и в следующем году. Планируется, что активисты расскажут интересные истории о районах, которые не были представлены в этом году.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.

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