Праздник «День защитников земли Московской» прошел в столичном районе Орехово-Борисово Южное

Реконструктор Руслан Вахаев во время праздника «День защитников земли Московской» в районе Орехово-Борисово Южное в образе пехотного барабанщика XIX века / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Орехове-Борисове Южном прошел традиционный праздник «День защитников земли Московской». «Вечерняя Москва» в понедельник, 20 марта, побывала на мероприятии и пообщалась с его участниками.

«День защитников земли Московской» проходит в районе уже много лет подряд. Его организаторами выступают аппарат Совета депутатов муниципального округа и управа Орехова-Борисова Южного. Гулянья прошли на территории детской школы искусств «Родник». По словам директора этого учебного заведения Светланы Нефедовой, праздник позволяет местным жителям провести время с пользой — увидеть театрализованное представление, углубиться в историю своей страны.

— Мы очень любим проводить у себя это мероприятие. Во-первых, оно всегда знаменует приход теплых весенних дней, а во-вторых, демонстрирует интерес нашего населения к своим родным корням. Важные моменты истории также становятся для детей более понятными и доступными — с помощью интерактивных выставок они узнают много нового о быте жителей нашего города в разные эпохи, — отметила она.

Уличная территория «Родника» была разделена на несколько исторических зон. Например, в одной из них гости праздника могли научиться скорописи. Это популярный вид письма, который существовал на Руси в XVI–XVII веках. Вооружившись кисточками и чернильной пастой, жители старательно выводили каждую букву под руководством реконструктора Игоря Пахомова.

— Мы ежегодно принимаем участие в этом мероприятии, однако в этом году решили немного разнообразить программу. В итоге мы совместили сразу несколько эпох, и такой формат оказался очень востребованным среди гостей. К примеру, скоропись отлично развивает мелкую моторику, усидчивость и помогает отвлечь детей от смартфонов, — рассказал Пахомов.

Следующая зона — своеобразный игровой трактир XVII века. Там можно было узнать много интересного о забавах юных жителей той эпохи и даже попробовать самим поучаствовать в некоторых из них. Например, поймать шпажками кольца.

— Это одна из древнейших игр. Узнать о ее происхождении достаточно сложно, настолько она старая и популярная. Но, как мы видим, современные дети тоже с удовольствием в нее играют и ставят свои личные рекорды по количеству пойманных колечек, — отметил Пахомов.

Еще несколько зон были посвящены технологии чеканки монет в XVIII веке и обмундированию советских солдат времен Великой Отечественной войны. Гости также могли узнать у реконструкторов интересные факты и детали из жизни людей тех эпох, переодеться и на некоторое время превратиться в воинов того времени, чтобы сделать в историческом обмундировании фотографию для социальной сети или семейного альбома.

— Я считаю, что это отличное, веселое мероприятие, которое мы посещаем уже не первый год. Моему сыну очень нравятся уроки истории, поэтому здесь он чувствует себя своим — рассматривает все, спрашивает, интересуется всем подряд. Более того, нам даже удалось пообщаться с несколькими реконструкторами и договориться, что всей семьей поучаствуем в одном из их будущих мероприятий, — рассказала местная жительница Светлана Федорова, которая пришла на праздник вместе с сыном Станиславом.

— Также радует, что подобные праздники в нашем районе не редкость и проводятся постоянно.

После завершения мастер-классов и подготовленного силами местной самодеятельности концерта гости смогли сразу же отправиться на день открытых дверей в детскую школу искусств «Родник». Там они узнали, по каким творческим направлениями будут набирать детей в следующем учебном году, пообщались с руководством и педагогами этой школы.

— Совместили приятное с полезным — зашли с дочкой посмотреть на спектакль в рамках праздника, а затем решили записаться в кружок вокала. Она давно просила, а сейчас как раз открылся предварительный набор на это направление, — рассказала москвичка Юлия Логинова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Беляевский, руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное:

— Такие мероприятия стали очень востребованы среди местных жителей. Мы приглашаем принять участие известных реконструкторов, которые готовят развлекательную и познавательную программу в очень доступном для детей формате. В ходе праздника «Защитники земли Московской» всегда можно узнать что-то интересное не только о стране и людях, но и о своем районе.