В галерее Останкинской башни прошла благотворительная акция в поддержку СВО

Депутат Мосгордумы Александр Семенников рядом с одной из картин, которая стала частью экспозиции выставки «Искусство — СВОим» / Фото: Пресс-центр Мосгордумы

На выставке, открывшейся в понедельник, 20 марта, в галерее комплекса Останкинской башни, представлено более 50 картин художников из разных регионов страны. Все средства от продажи произведений будут направлены на поддержку бойцов, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции.

В современной галерее, расположенной у подножия Останкинской башни, на деревянных подрамниках демонстрируются картины художников. Сюжеты разные: классические пейзажи, натюрморты, сирень в саду, космонавт в открытом космосе, деревня в предрассветных лучах солнца. Но тема у всех одна — любование своей Родиной, во всех ее проявлениях. Москвичи, пришедшие на выставку, подолгу стояли у картин, вдохновляясь образами, созданными живописцами.

— В проекте «Вторая жизнь» и акции «Искусство — СВОим» принимают участие 8 регионов, 23 художника, представлены 53 картины. Все эти произведения авторы отдали для акции, которая призвана поддержать бойцов — участников специальной военной операции. Я благодарна депутатам Мосгордумы, с которыми мы реализуем уже не первый подобный проект. Рада, что искусство сегодня идет бок о бок с политикой. Это совершенно новый ракурс, совершенно новое видение, — рассказала организатор арт-проекта, художница Мила Трушкова.

Благотворительный и социальный арт-проект «Вторая жизнь», работы участников которого были представлены на выставке, основан в 2019 году. На сегодняшний день его участниками являются более 100 художников.

— На эту выставку выбрали несколько моих работ. Я учусь в «Строгановке» на втором курсе. Конечно, хотелось помочь нашим воинам, принять участие в этой благотворительной акции. В последнее время я написала много картин на религиозную тему, она мне очень близка сейчас, надеюсь, что лики святых помогут нам всем в это непростое время, — поделилась художница Гея Лозовская.

Художественную выставку также посетили депутаты разных уровней.

— Эта акция показала нам, что, когда наступают трудные времена, мы можем объединиться в одну семью и делать общее дело, которое ведет нас к уверенной победе, — подчеркнула председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Художники безвозмездно предоставили свои произведения. Хочу сказать слова благодарности художникам, которые выступили с данной инициативой. Мне кажется очень важным то, что вся страна поддерживает участников специальной военной операции, их семьи. А мы, в свою очередь, делаем все возможное для того, чтобы наши бойцы могли спокойно выполнять свой долг.