Старшему поколению помогают поддерживать здоровый образ жизни в центрах московского долголетия

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В центрах московского долголетия для горожан «серебряного» возраста доступно более 3 тысяч клубов по самым разным направлениям. Неизменной популярностью пользуются активности, посвященные поддержанию здорового образа жизни. Подробнее о них рассказали сами активисты и сотрудники центров.

Посетители центров московского долголетия с удовольствием занимаются разнообразными направлениями фитнеса — гимнастикой, йогой, зумбой и многими другими. На сегодняшний день москвичи старшего возраста организовали порядка 1,8 тысячи ЗОЖ-объединений. Лидеры этих клубов — увлеченные своим делом люди, и у каждого своя история, которая привела их в центры московского долголетия.

Например, Клара Корепанова, лидер клуба «Цигун» в Центре московского долголетия «Ростокино», увлекается восточными оздоровительными практиками и гимнастикой. В свое время женщина прошла обучение в Гонконге по цигун и ушу, имеет множество медалей и наград. Свои занятия она проводит по вторникам в 11:00 и пятницам в 13:00.

— Бесценные восточные практики, знания методик преподавания — все это идеальным образом укладывается в систему долголетия и здорового образа жизни! На моих занятиях заряжаю участников и заряжаюсь сама. Поняла, что мне просто необходимо отдавать все свои накопленные опыт и знания. А когда вижу обратную связь от участников, слышу их отзывы, наблюдаю бодрость, оптимизм, прилив сил — это бесценно! — рассказала активистка.

Центр московского долголетия «Ростокино» открылся три месяца назад. На данный момент в нем работает двадцать два ЗОЖ-клуба. Но особой популярностью у посетителей пользуются физические активности: йога, дыхательная гимнастика по системе А.Н. Стрельниковой, цигун, гимнастика с элементами танцев, направления «Здоровая спина» и «Здоровая стопа».

В Центре московского долголетия «Восточный» старшее поколение с удовольствием укрепляет свое здоровье в клубе «Будьте здоровы» каждый понедельник в 15:00. На занятиях участники говорят о возможностях улучшения качества жизни при различных хронических заболеваниях в любом возрасте, разбирают особенности анатомии и физиологии человека, находят ответы на интересующие вопросы.

Лидером клуба является Галина Мальгина, хирург, травматолог-ортопед, врач неотложной помощи с общим стажем работы в медицине 35 лет. Она до мелочей продумывает тематику каждой встречи.

— Клуб Галины очень популярен в нашем ЦМД. Мы видим, с каким большим желанием участники ходят на встречи. Галина Николаевна затрагивает важные темы и подробно рассказывает, как справляться с теми или иными сложностями, которые могут возникать в старшем возрасте, — отметила Ольга Черкашина, руководитель ЦМД «Восточный».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Активисты Центра московского долголетия «Чертаново Южное» укрепляют свое здоровье в ЗОЖ-клубе «Вдохновение», где под руководством Людмилы Ломакиной занимаются русскими народными танцами каждый вторник и четверг в 10:30. В клубе «Физкульт привет!» участники осваивают комплекс дыхательных и физических упражнений. Занятия проходят по средам в 10:00 и пятницам в 16:30.

Один из самых популярных клубов в центре — «Вкус востока» под руководством Амира Амирова. Каждую среду в 13:00 участники вместе готовят блюда восточной кухни и знакомятся с пестрой палитрой национальных вкусов. Амир Ахмедханович подробно рассказывает о здоровом питании и учит единомышленников готовить настоящие ЗОЖ-блюда.

— Тщательно выбираю продукты для приготовления блюд, так как множество заболеваний связано с питанием. Самое главное, рацион должен быть сбалансированным, это влияет не только на наше физическое состояние, но и на эмоциональное, — рассказал Амир Амиров.

Поделиться своими ЗОЖ-советами и узнать секреты от других могут все желающие граждане старшего возраста в онлайн-акции «100 советов ЗОЖ», организованной ассоциацией клубов долголетия. Участники делятся лайфхаками по поддержанию здорового образа жизни на своих страничках в социальной сети «Вконтакте» с хештегом #ЗОЖСоветыЦМД. Лучшие советы будут опубликованы в сборнике рекомендаций по поддержанию здорового образа жизни. Присоединяйтесь и вы!

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.