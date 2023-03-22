В центрах московского долголетия стартовал флешмоб садоводов «Огород на подоконнике»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В рамках флешмоба во всех центрах московского долголетия будут создаваться мини-огороды. Фотографии урожая разместят в социальных сетях, а трех победителей выберут с помощью онлайн-голосования, которое пройдет 1 мая.

Вырастить свой натуральный и полезный урожай смогут все желающие москвичи старшего возраста.

— Инициаторами проекта выступили активисты ЦМД «Свиблово», и мы с удовольствием поддержали их идею. Участники флешмоба покажут настоящий мастер-класс по садоводству в домашних условиях и поделятся полезными советами друг с другом. Интересно будет увидеть результаты, так как у каждого человека свой подход к выращиванию растений, а кто-то впервые будет пробовать себя в этом направлении. Главное, что участники смогут сами вырастить натуральный продукт, полезный для здоровья, — рассказала Екатерина Михайловская, руководитель ЦМД «Свиблово».

В каждом центре участники проекта организуют огород на подоконнике в соответствии со своими предпочтениями. Фотографии урожая активисты будут размещать на страницах в социальных сетях. Флешмоб продлится до 30 апреля.

1 мая на официальных страницах центров московского долголетия пройдет онлайн-голосование, где будут выбраны три победителя. Они получат памятные подарки от команды ЦМД и дневник садовода-огородника.

— Огород на подоконнике — это красота и медитация. Всегда интересно наблюдать, как появляются молодые растения, которые сажаешь ты сам. Когда-то в школе меня научили выращивать лук на подоконнике, теперь мне стало интересно вырастить целый огород у себя в квартире. Для меня садоводство — это не только яркая зелень, которая радует глаз, но и настоящая психологическая разгрузка, — поделилась Марина Игнатьева, активный участник ЦМД «Свиблово».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.