В столичном районе Свиблово приступили к ремонту стадиона

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В районе Свиблово начинаются работы по реконструкции крупного стадиона в Тенистом проезде. В среду, 22 марта, «Вечерняя Москва» узнала подробности проекта, который инициировали жители.

Район в этом году ждут масштабные преобразования — там приведут в порядок сразу несколько крупных общественных пространств. Особое внимание уделяется стадиону «Свиблово», который пользуется особой популярностью у местного активного населения. Несколько лет назад там построили крытый манеж, поэтому заниматься разными видами спорта на стадионе можно круглый год. С началом весны там активизировались любители дружеских футбольных матчей — вечерами здесь можно наблюдать, как жители близлежащих домов, разбившись на команды, гоняют по полю мяч. Однако, по словам главы управы района Свиблово Андрея Алексеева, футбольное поле нуждается в реконструкции.

— Наши активисты уже внесли предложения, касающиеся будущего облика любимого стадиона. Мы планируем комплексно подойти к этому вопросу, и работы разбили на несколько этапов, — рассказал он.

Так, вокруг футбольного поля специалисты установят новые вместительные трибуны, которые придадут спортивному объекту современный вид. По просьбе местных жителей поменяют и покрытие — любители футбола пожаловались на то, что играть на нем сейчас стало тяжело.

— Я живу недалеко, поэтому провожу здесь довольно много времени — то на тренажерах позанимаюсь, то мяч погоняю. Покрытие сейчас стало очень жестким. Если долго играть, то ноги быстро устают. Рад, что наша управа обратила на это внимание и проведет нужные работы по реконструкции. Немного подождем, пока ремонт ведется, зато получим отличную площадку для активных игр, — рассказал местный житель Александр Федоськин.

Ему нравится, что на стадионе есть несколько зон — с тренажерами, для игры в баскетбол, волейбол и беговые дорожки. Да и компанию для игры там найти несложно — народу всегда много в любое время дня или вечера.

— У нас тут и крупные окружные команды играют. Есть самое современное оборудование. Мне приятно сюда приходить, поэтому я уверен, что после реконструкции стадион станет только лучше, — отметил Федоськин.

От подогрева футбольного поля управа решила отказаться — из-за наличия крытого манежа такой необходимости просто нет. А вот новые раздевалки, пункт проката инвентаря и тренерскую там разместят. Это поможет проводить на его территории еще более масштабные матчи и даже городские соревнования.

— Я занимаюсь здесь со своим другом. Мы стараемся активно проводить время на пенсии, поэтому утренняя зарядка и небольшая вечерняя разминка — наша регулярная программа. Благо такой комфортный стадион в пяти минутах ходьбы от дома, — говорит 68-летний москвич Игорь Иванов.

Пенсионер живет в Свиблове уже 25 лет, поэтому собственными глазами видит, как его район меняется в лучшую сторону.

— Еще 15 лет назад здесь просто негде было заниматься спортом, поэтому ездили в соседние районы. Сейчас таких зон очень много, что не может не радовать. Это и молодежи помогает прививать любовь к здоровому образу жизни. Да и никакой абонемент в спортклуб не нужен — все под рукой находится, — подчеркнул Иванов.

Специалисты управы также обещают к осени обустроить еще и теннисные корты, и столы для пинг-понга. А имеющиеся тренажеры обновят и установят навес, чтобы доступ к ним был открыт круглый год. Правда, на время работ уличная площадка стадиона будет закрыта для посетителей, поэтому заниматься спортом можно будет только в крытом манеже.

— Чтобы не терять форму, тренироваться раньше ездили в Медведково. Сын сейчас состоит в футбольной команде, поэтому нам важно поддерживать форму круглый год. Крытый манеж решил нашу проблему — тем более что доступ бесплатный, — рассказала москвичка Татьяна Сазонова.

Преображение в этом году затронет и сквер между улицами Русанова и Седова. В последний раз его благоустраивали десять лет назад, поэтому большая часть инфраструктуры там устарела.

— Для нас важно сохранить атмосферу места, поэтому проект благоустройства прорабатывался вместе с жителями. Решили, что все работы проведем с учетом изначальной авторской концепции сквера, — пояснил глава управы Андрей Алексеев.

В обновленном сквере появятся одна детская и три новые спортплощадки. Также специалисты оборудуют в сквере зону для выгула и дрессировки собак. Уделят внимание и безопасности отдыхающих — установят дополнительные фонари, обновят дорожно-тропиночное покрытие.

СПРАВКА

Свиблово расположено на северо-востоке Москвы. Район считается одним из самых небольших в округе — его площадь составляет 455 гектаров. Более того, благодаря наличию большого количества зеленых зон Свиблово считается одним из самых экологически чистых районов города. Сейчас там активно строятся новые жилые комплексы, торговые точки и социальные объекты. Также улучшается транспортная доступность.