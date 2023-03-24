Столичные психологи рассказали, как жить на пенсии ярко и активно

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Для любого человека выход на пенсию — новый этап в жизни. Это другие условия, к которым нужно адаптироваться. Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал о возрасте 55+ и его потенциале для саморазвития.

Жизнь на пенсии — особенное время: дети, как правило, уже выросли и живут самостоятельно, за плечами богатый жизненный опыт, есть силы и энергия для реализации желанных целей. Появляется пространство, чтобы уделять больше внимания себе и саморазвитию.

— Появилось больше времени для хобби? Прислушайтесь к себе, подумайте, что вас интересует. Возможно, захочется посвятить себя коллекционированию монет или же заняться вышивкой, тренируя моторику. Изучить что-то новое, например, иностранный язык. Усовершенствовать владение компьютером, погрузиться в занятия спортом. Главное — не сидеть на одном месте, — рекомендовал психолог.

Есть ряд общих рекомендаций, которые помогут найти себя в новом формате жизни и оставаться всегда в тонусе.

Поддерживайте социальные связи

Общение с единомышленниками — один из способов обрести новые смыслы в жизни. Причем речь идет не только о семье и близких, но и о сверстниках, с которыми всегда можно найти тему для разговора.

Общественная деятельность может наполнить жизнь новыми яркими красками. Благотворительность — значимое приложение своего потенциала, но в старшем возрасте появляется возможность уделить этому больше времени. Например, наставничество тех, кому нужен совет и мудрость (вроде трудных подростков), или, к примеру, помощь в приюте для животных.

Начните планировать

Время — ценный ресурс в любом возрасте. Чтобы добиться максимальной эффективности, успеть многое, стоит расставить приоритеты. Даже банальный список дел на неделю будет крайне полезен. Он структурирует наши мысли, а с ними и действия. Встреча с близкими, поездки, бытовые хлопоты, посещение различных мероприятий — распишите на листе бумаги то, чему стоит уделить внимание.

Попробуйте переоценить свой опыт

— Любые события, в том числе негативные, вносят вклад в наше развитие, помогают сделать выводы и вынести полезные уроки. Гораздо эффективнее и реалистичнее переосмыслить свой путь, отношения, поступки. В наших силах изменить восприятие былого, чтобы найти в этом что-то полезное. Не стоит обесценивать себя – в решении этого вопроса как никогда будет полезно содействие психолога, — обратил внимание Денис Хакимов.

Будьте активными. Найдите занятие по душе

Открыть для себя все преимущества «серебряного» возраста, расширить круг общения, найти хобби или заняться тем, о чем мечтал раньше, можно в проекте «Московское долголетие» и центрах московского долголетия.

Эти столичные проекты созданы специально для горожан старшего возраста, которые готовы жить ярко, интересно и открывать для себя новое с каждым днем.

В рамках «Московского долголетия» в каждом районе города открыты бесплатные занятия по 39 направлениям активностей. Они разделены на три основных вектора: для ума — образовательные, для души — творческие, для тела – спортивные. Программы включают различные фитнес-направления (йога, цигун, тайцзи и другие), лекции по истории, искусству, правовой и финансовой грамотности, вокал, танцы, рисование, 10 иностранных языков, компьютерные технологии, курсы по кулинарии и многое другое.

Положительное влияние активного образа жизни на людей старшего поколения было научно доказано врачами-геронтологами. В 2019 году было проведено совместное исследование проекта «Московское долголетие» и Российской ассоциацией геронтологов и гериатров. Оно показало, что занятия проекта повышают качество жизни участников. Во время исследования у группы горожан, регулярно посещающих активности «Московского долголетия», были отмечены улучшения показателей здоровья и когнитивных функций, повышение физической активности, снижение уровня тревожности, сохранение автономности.

Кроме того, сами москвичи старшего поколения рассказывают, что благодаря «Московскому долголетию» они смогли повысить качество жизни и самореализоваться в старшем возрасте.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия бесплатны и проходят в каждом районе столицы, можно выбрать наиболее удобный для себя формат (очно или онлайн). Узнать расписание и записаться на занятия москвичи могут в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах государственных услуг «Мои документы». Также можно заполнить специальную форму на странице проекта на портале mos.ru в разделе «Как стать участником».

Также на сегодняшний день в Москве работает более 70 центров московского долголетия – это площадки с комфортными локациями, где каждый житель столицы в возрасте 55+ может организовать или присоединиться к клубам по увлечениям в сфере досуга, ЗОЖ и образования.

В центрах московского долголетия главными инициаторами всех активностей выступают сами жители Москвы старше 55 лет. Здесь регулярно проходят творческие, спортивные и образовательные мероприятия. Посетители могут присоединиться к лекциям, мастер-классам, авторским встречам с интересными людьми. На сегодняшний день в центрах московского долголетия действует более 50 направлений клубной деятельности и создано более 3 тысяч клубов.

Москвичи организуют образовательные занятия в сфере финансовой, компьютерной и правовой грамотности, проводят литературные вечера, шахматные турниры, ставят театральные постановки, готовят в кулинарных студиях. Большие компании могут поиграть в бильярд, настольный теннис, шашки, видео- и компьютерные игры. В творческих мастерских собираются все, кто любит работать руками: шить, вязать, лепить, рисовать, мастерить. В спортивном и тренажерном залах можно заниматься йогой, гимнастикой цигун, участвовать в тренировках, танцевать и осваивать восточные единоборства.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.