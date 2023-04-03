Центры московского долголетия приглашают старшее поколение принять участие в вокальном конкурсе «Апрельский голос»

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В центрах московского долголетия стартует музыкальный конкурс «Апрельский голос». Участники смогут проявить себя в народном, эстрадном или в другом любимом жанре вокального пения.

— Конкурс «Апрельский голос» позволит всем желающим участникам старше 55 лет продемонстрировать талант и исполнить любимые композиции в собственной манере и интерпретации. Мы приглашаем не только профессионалов своего дела, музыкантов со стажем, но и любителей, тех, у кого действительно поет душа. Я уверена, что зрители и жюри по достоинству оценят яркие выступления наших «звездочек». Желаю всем участникам удачи! — сказала Екатерина Чубревич, руководитель ЦМД «Алексеевский».

Конкурс пройдет в три этапа: районный, окружной и городской. Итоги районного этапа будут подведены до 12 апреля.

С 13 по 21 апреля победители районных соревнований встретятся на окружном этапе, где будут определены финалисты, по одному от каждого округа.

Конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: академический, эстрадный и народный вокал. Солисты могут представить на конкурс до двух концертных номеров.

Городской этап конкурса пройдет 27 апреля в ЦМД «Марьина Роща». Зрителей ждет выступление финалистов. Участники всех этапов вокального соревнования смогут поддержать своих друзей и поболеть за них в финале. Завершится конкурс общим веселым праздником с большой развлекательной программой и награждением победителей памятными подарками.

— Рада принять участие в конкурсе, хочется проявить свой талант и удивить членов жюри и зрителей своим исполнением. Уже активно репетирую свой номер, верю, что мне по силам будет пройти все этапы и выйти в финал, — поделилась активистка центров московского долголетия Наталья Семенова.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.