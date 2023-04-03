Пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве: требования к кандидатам и размер выплат

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

В столице начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».

Адрес и время работы пункта

Пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. График работы:

будни — с 09:00 до 20:00;

суббота — с 09:00 до 18:00;

воскресенье — с 09:00 до 15:00.

В пункте работают врачи и профессиональные инструкторы. Медики проверят состояние здоровья потенциального кандидата без углубленного обследования, но с учетом данных из его электронной медкарты.

Инструкторы проведут собеседование с кандидатом, по итогам чего определят его военную специальность. При этом, как отметил военный комиссар Москвы Максим Локтев, у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Кроме того, перед отправкой в зону СВО все новобранцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах Подмосковья.

Требования к кандидату и срок службы

Базовые требования к желающим служить в армии на контрактной основе:

возраст от 18 до 60 лет;

гражданство РФ или государства ближнего зарубежья;

знание русского языка;

соответствие медицинским и профессионально-психологическим критериям.

Список недугов, с которыми не берут в армию, приведен в расписании болезней. Среди них — бронхиальная астма, врожденный сифилис, наличие злокачественных новообразований, эпилепсия и другие.

Срок службы по контракту, по словам Локтева, определяется индивидуально. При этом его минимальная продолжительность — 11 месяцев.

Гарантии для контрактников: выплаты и льготы

Всем контрактникам гарантированы регулярные ежемесячные выплаты. Их размер зависит от целого ряда факторов. Среди основных — место прохождения службы, звание, воинская должность и выслуга лет.

При этом граждане, которые записались на службу в Москве, получат столичную надбавку и дополнительную социальную поддержку. А при заключении контракта на срок более года — единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Таким образом, ежемесячная сумма выплат для столичных контрактников складывается из довольствия и городской надбавки. После отправки в зону СВО к ней прибавляется еще и довольствие за участие в спецоперации.

Выплаты до отправки в зону СВО:

довольствие (40–50 тысяч рублей) + столичная надбавка (50 тысяч рублей) = 90–100 тысяч рублей в месяц.

Выплаты в зоне СВО:

указанная выше сумма + допвыплаты за участие в СВО в размере 120–240 тысяч рублей = 210–340 тысяч рублей в месяц

Также контрактникам, участвующим в СВО, и их семьям положены федеральные и региональные льготы. Вот некоторые из них:

зачисление детей в любой сад (с 1,5 года), школу вне очереди и без регистрации по месту жительства;

дополнительно 18 770 рублей в месяц на каждого ребенка;

бесплатное обучение в выбранном вузе для ближайшего родственника;

уход за пожилыми родственниками (старше 65 лет) — помощь соцработника на дому (три раза в неделю), оплата проживания в геронтологическом центре (до миллиона рублей в год);

оплата счетов за ЖКУ на сумму до 80 тысяч рублей в год.

Ответы на другие вопросы о службе по контракту, а также всю информацию, касающуюся этого, можно получить по телефону горячей линии 117, а также на странице contract.mos.ru.