Как благоустроят район Марьина Роща

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Москва, площадь Борьбы Карта всех событий

В районе Марьина Роща началась подготовка к благоустройству площади Борьбы. В понедельник, 3 апреля, «Вечерняя Москва» узнала, как вскоре преобразится это популярное у горожан место отдыха.

Площадь Борьбы — одно из самых знаковых мест в Марьиной Роще и пользуется большой популярностью среди местных жителей. Здесь достаточно людно в теплое время года — люди приходят сюда и днем с детьми, и вечером — отдохнуть и прогуляться на свежем воздухе после работы. Тем более что зеленая территория этой площади находится сразу между тремя крупными улицами района — Достоевского, Образцова и Перуновским переулком.

Однако местная досуговая инфраструктура уже морально устарела — благоустройства на площади не проводили давно. Более того, сейчас в этом месте нет удобной навигации и исторических справок, которые могли бы рассказать отдыхающим много интересных фактов о самой площади, окружающих ее зданиях и улицах.

По словам главы управы района Марьина Роща Александры Фадеевой, предстоящие работы по преображению площади начнутся уже в этом месяце.

— Площадь Борьбы — это территория размером в 27 тысяч квадратных метров. При разработке концепции благоустройства мы изучили все комплексные подходы к ее преображению с учетом сохранения исторического облика. Сейчас мы хотим создать современное пространство, где можно будет отлично провести время. Для этого увеличим число лавочек для любителей посидеть на воздухе, разнообразим декоративное озеленение, а также обустроим места для активного досуга, — говорит Фадеева.

По ее словам, в рамках благоустройства территории специалисты полностью обновят тротуары и заменят бордюры, что придаст площади более ухоженный вид. Также для безопасности отдыхающих здесь установят дополнительные фонари, а еще видеокамеры.

— Мы активно взаимодействуем с нашим населением, чтобы сделать это место более привлекательным для людей всех возрастов. Например, когда планировали благоустройство, многие наши граждане отметили, что на площади не хватает выделенной зоны для мелкого транспорта — велосипедов, самокатов. Этот вопрос мы также намерены решить в ходе предстоящего благоустройства, — отметила Фадеева.

Что касается досуговой составляющей, то на площади появятся три шахматных столика, рядом поставят площадку для уличных тренировок. Все работы планируется завершить к августу.

— Сохраним и знаменитые скульптуры, отсылающие к произведению Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Они находятся на территории с 2000 года и уже полюбились не одному поколению жителей, — добавила Фадеева.

Больше всего изменения коснутся озеленения территории — многие жители неоднократно говорили, что им хочется видеть там красивый цветущий сад. Теперь эти пожелания воплотят специалисты по благоустройству — на площади запланировано сделать изгородь из живых растений, а клумбы и газоны украсить самыми разными цветами и растениями.

— Ждем, когда сделают для нас больше лавочек, где можно посидеть, — говорит местная жительница Ольга Сердюк. —А то, как только потеплеет, все места заняты. Так что мы за благоустройство этой территории. А если здесь еще появятся разные активности, то тем более.

Также планируется, что на обновленной площади будут устраивать различные сезонные ярмарки и появятся зоны для зарядки гаджетов.

КСТАТИ

Помимо благоустройства площади Борьбы в Марьиной Роще планируется преобразить несколько подходов к метро и МЦД-2. Там разобьют газоны, установят дополнительные опоры освещения и лавочки. Для удобства жителей в районе сейчас создают безопасные подземные переходы через железнодорожные пути на месте соединения улицы Двинцев и Складочной.