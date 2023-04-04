Личный бренд и ораторское мастерство: центр «Моя работа» проведет бесплатный воркшоп для самозанятых и предпринимателей

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

6 апреля во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина пройдет бесплатный воркшоп по эффективной самопрезентации для самозанятых и начинающих предпринимателей. Приглашенные спикеры проведут тренинги о построении личного бренда и основах ораторского мастерства.

— Один из ключевых навыков успешного предпринимателя — эффективная самопрезентация. Развить его помогают тренинги, деловые игры и воркшопы службы занятости. Одно из таких мероприятий пройдет 6 апреля во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина. Специалисты службы занятости презентуют сервисы для эффективного бизнес-старта, а приглашенные эксперты расскажут о позиционировании себя как лидера, способах построения личного бренда, проведут практикум по ораторскому мастерству и управлению голосом, — рассказал директор службы занятости города Москвы Андрей Тарасов.

Маркетолог, лектор Российского общества «Знание» и автор обучающих программ Олеся Рожкова проведет тренинг «Личный бренд». Участники узнают, как разработать выгодную стратегию продвижения, в какие способы развития целесообразно инвестировать время, силы и деньги, почему стоит заявлять о себе не только в социальных сетях.

На тренинге «Основы самопрезентации» начинающие предприниматели научатся составлять годовой план продвижения и освоят техники эффективного пиара. Вместе с сертифицированным тренером по ораторскому мастерству Гульнарой Ибраковой участники подготовят текст самопрезентации и потренируются в публичных выступлениях.

Певица, актриса и наставник по голосу и публичным выступлениям Анастасия Гончар проведет практикум «Техники управлением голосом». Она обучит слушателей артикуляционной гимнастике, дыхательным упражнениям, техникам регулировки громкости и глубины голоса.

Бесплатный воркшоп «Личный бренд» пройдет 6 апреля с 14:00 до 18:00 во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина, д. 38 с. 1.

За помощью в открытии собственного дела соискатели могут обратиться во флагманский центр занятости «Моя работа» на улице Шаболовка, где создана экосистема полного цикла «Самозанятость в руки». Она включает в себя широкую линейку сервисов, начиная от тестирования на предпринимательские способности и помощь в открытии собственного дела, заканчивая бизнес-тренингами и помощью в поиске клиентов.

В специализированном центре занятости «Моя карьера» для москвичей, заинтересованных в открытии собственного дела или оформлении статуса самозанятого, проводятся бесплатные тренинги, консультации, акселераторы и модульные программы. На них москвичи могут раскрыть предпринимательский потенциал, найти новые возможности использования своего опыта и выбрать направление самозанятости для получения дополнительного дохода. Расписание мероприятий и запись на сайте в разделе «Афиша».

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 офисов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои Документы», флагманские центры с расширенным набором услуг открыты на улице Щепкина, д. 38 с. 1 и Куусинена, д. 2 с. 1. Флагманский центр для начинающих предпринимателей работает на улице Шаболовка, 48. Для соискателей старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт специализированный центр занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 с. 1.