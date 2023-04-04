В столичном районе Орехово-Борисово Южное установили новые скворечники

Муниципальный депутат района Орехово-Борисово Южное Максим Демченков устанавливает скворечник напротив дома № 61, корпус 2, в Шипиловском проезде. Жильцы этого дома выступили с инициативой установки скворечников в честь Международного дня птиц / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Во вторник, 4 апреля, в районе Орехово-Борисово Южное местные жители установили во дворах скворечники для птиц. «Вечерняя Москва» присоединилась к этой замечательной экологической акции.

В месячник благоустройства, который сейчас проходит в столице, жители района Орехово-Борисово Южное решили позаботиться не только о чистоте дворов и улиц, но и о комфорте братьев наших меньших. Инициативная группа жителей дома № 61, корпус 2, в Шипиловском проезде предложила управе установить во дворе здания скворечники, чтобы вернувшиеся с юга птицы могли их занять. Идею поддержал Совет депутатов муниципального округа. В итоге скворечники решено было установить, приурочив это событие к Всемирному дню птиц, который отмечался несколько дней назад, придав этому событию максимум торжественности. Кстати, изготовили скворечники ученики средних и старших классов располагающейся по соседству школы № 544.

— Мы рады, что с каждым годом традиция устанавливать скворечники возрождается и вызывает отклик у жителей нашего района. Приятно, что в этот день к нам присоединились и жители соседних микрорайонов, — отметил муниципальный депутат Максим Демченков.

Всего школьниками было изготовлено три скворечника, которые решили разместить на трех высоких деревьях во дворе жилого здания. А 56-летняя Наталья Говорова из соседнего дома принесла для пернатых правильный корм — семечки и орешки. Москвичка регулярно принимает участие в районных экологических мероприятиях и сама делает кормушки для животных.

— Я давно увлекаюсь орнитологией. Сейчас в Москву активно прилетают после зимовки грачи, скворцы, белые трясогузки, чибисы. Поэтому им нужно где-то располагаться и питаться. Мало кто знает, но хлеб птицам категорически запрещен — это наносит им огромный вред и может даже привести к смерти. Поэтому лучше всегда почитать в сети, что любят пернатые, — говорит Говорова.

Установить скворечники решили четко с восточной стороны — это направление считается оптимальным, так как в эту сторону меньше всего дует ветер и птицам легче будет попасть в свой новый дом. Разместить скворечники на деревьях помогли сотрудники местного «Жилищника», предоставив лестницу и материалы для крепления. Кстати, повесили домики для птиц достаточно высоко, чтобы птицы не пугались человеческого голоса — совсем рядом находится большая спортивная площадка, и поэтому о безопасности пернатых решили позаботиться заранее.

— Теперь ждем квартирантов, — с улыбкой говорит местная жительница Надежда Аверьянова. — Когда рядом с окнами поют птицы, ощущаешь приход весны и получаешь такой заряд положительных эмоций! Пусть им будет здесь как можно комфортнее.

По ее словам, одно время в районе объявились вандалы, которые начали портить скворечники, установленные здесь ранее, разрушать их. Но благодаря бдительности местных жителей их быстро нашли — это оказались подростки. Сообщили их родителям, которые провели с ребятами воспитательную работу. С тех пор комфортной жизни птиц в районе ничего не угрожает.

— Я с детства приучаю своего сына к тому, чтобы он внимательно относился к окружающему нас миру. Вот теперь задумался о том, что надо бы и нам изготовить скворечник и повесить в соседнем парке, — сказал Виталий Милославский, который пришел на мероприятие с сыном Игорем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Белянский, руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное:

— Уже много лет подряд в Орехове-Борисове Южном мы устанавливаем скворечники — по всей территории района. Изготавливать их помогают ученики наших районных школ. Многие скворечники выглядят очень красиво и оригинально, поэтому сразу привлекают внимание птиц. Мы устанавливаем скворечники не только во дворах, но и в наших парках, например в «Березовой роще».