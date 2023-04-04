Сесть за штурвал не выходя из класса: в столице обучат операторов беспилотников

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столичном авиационном учебном центре начала работу школа профессиональной подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила одно из занятий, чтобы узнать, как обучают будущих специалистов.

На сайтах с вакансиями оператор БПЛА — одна из самых востребованных профессий. Такие сотрудники требуются в МЧС для поиска пропавших без вести, в аграрную сферу — для наблюдения за состоянием посадок и скота, в газовые и нефтяные компании — для разработки и контроля месторождений, а также много где еще. Причем зарплату предлагают приличную — в среднем 200 тысяч рублей в месяц.

Но можно ли стать оператором беспилотника человеку вроде меня, с гуманитарным образованием и с отсутствием опыта управления устройствами сложнее, чем пульт от телевизора? Уточняю это в школе, где обучают внешних пилотов беспилотных летательных систем и позволяют получить полноценную рабочую специальность.

Учебные аудитории такой школы выглядят вполне современно: хороший ремонт, макеты беспилотников, пульты для управления различными типами систем, тренажеры на ноутбуках, оснащение классов для людей с ограниченными возможностями. С порога понимаешь, что очутился в месте, где готовят наиболее востребованных специалистов страны. И что скоро ты станешь одним из них.

— Изначально мы были предприятием, которое выпускало гражданскую беспилотную технику и оказывало комплексные услуги с применением БАС (беспилотных авиационных систем), — говорит Олег Сердюк, директор авиационного учебного центра. — Но мы столкнулись с нехваткой специалистов, которые могут обслуживать технику. Устраиваться к нам приходили люди с разношерстными навыками: у кого-то за плечами был опыт летчика, а у кого-то нет ничего, кроме горячего желания овладеть новой профессией. И мы решили сделать учебный центр, который приведет соискателей к «единому знаменателю».

К этому моменту в Министерстве труда и социальной защиты РФ закончили разработку профессионального стандарта для специалистов по эксплуатации БПЛА. Как только его утвердили, руководство авиационного центра получило лицензию на обучение. Теперь здесь можно получить рабочую специальность, а затем, при желании, даже работу.

Я сажусь за парту, где расположены два ноутбука. На одном из них запущена программа с маршрутом БПЛА, а на другом — модель беспилотника. Летательный аппарат охотно отзывается на каждое мое действие в программе. Так же реагировал бы на команды настоящий беспилотник.

— Справа видим градусы, а слева — скорость летательного аппарата, — объясняет Дмитрий Провоторов, замдиректора по летной подготовке. — Ваша задача — запустить аппарат.

Это не сложно! Я нажимаю красный значок взлета в программе, и моя модель стремительно начинает набирать высоту. У нее уже есть заданный маршрут, так что дальше никаких дополнительных действий от меня не требуется.

— В основном беспилотник летает в автоматическом режиме, — комментирует Провоторов. — Но если с ним что-то случается, например, дождь или сильный ветер сбивает его с курса или у него отказывает оборудование, то оператор должен перевести режим в ручное управление и вести его по маршруту.

Тренажерная подготовка, которой я сейчас занимаюсь, — второй этап обучения. Перед тем как перейти к самим тренажерам, студенту придется освоить теорию, которая включает основы воздушной навигации, аэродинамики, метеорологии и воздушного законодательства. Только потом студента допустят сперва к ноутбукам с программами, а затем и к управлению реальной техникой. Отрабатывать полеты нужно будет на учебном аэродроме в Жуковском.

— А жители окрестных домов не боятся студенческих ошибок? — интересуюсь я. — Ведь учебный беспилотник может и на балкон прилететь...

Провоторов улыбается.

— Это исключено, — говорит он. — Наша техника — очень дорогая. Каждый беспилотник стоит несколько миллионов рублей. Поэтому на поле будут допущены только те студенты, которые на «отлично» сдадут теорию и тренажеры.

Обучение длится месяц, но все это время нужно полностью посвятить себя будущей специальности — учиться придется по восемь часов в день. Впрочем, это, кажется, того стоит. Бум на беспилотники только набирает обороты, и в ближайшие несколько лет он будет только усиливаться.

— В начале нулевых всем нужны были юристы, — улыбается Сердюк. — А сегодня — операторы беспилотников.

Для поступления достаточно иметь аттестат о полном среднем образовании. А «корочка» авиационного центра даст возможность устроиться в любую компанию, где требуются операторы беспилотников. Но сотрудники центра надеются, что большая часть выпускников присоединится к ним в качестве коллег.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Еще в недалеком прошлом беспилотники были дорогостоящей игрушкой, на которую смотрели очень скептически. Сегодня даже в рамках военных операций очевидно, что это один из ключевых элементов высоких технологий, которые необходимы для победы. В гражданском направлении беспилотники все больше и больше занимают экономические ниши: это и транспортировка, и высокоточные съемки, и создание цифровых двойников, это контроль за коммунальной сферой, за сферой строительства и так далее. Очень важно эту огромную массу инноваций как-то структурировать... Для этого будет создан федеральный российский центр в области беспилотных авиасистем.