Общественная палата столицы выступила с инициативой повысить культуру оплаты проезда у пенсионеров

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Председатель Комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова выступила с инициативой проведения дополнительного информирования старшего поколения о необходимости валидации социальных карт в наземном транспорте. С целью обсуждения мер, необходимых для ее реализации, состоялась рабочая встреча с участием представителей столичных Департамента транспорта и Департамента труда и социальной защиты населения, а также членов профильной комиссии Общественной палаты города Москвы.

На мероприятии Сабина Цветкова рассказала, что зачастую пенсионеры не осведомлены о необходимости прикладывать социальные карты к валидатору. Это мешает специалистам оценить востребованность каждого маршрута и обезопасить пенсионеров в случае ДТП:

— Мы обратились в столичные Департамент транспорта и Департамент труда и социальной защиты населения с просьбой поддержать нашу инициативу о повышении культуры оплаты проезда у людей старшего поколения. Это мера поможет понять и оценить востребованность маршрутов к социально-значимым объектам и внести в случае необходимости изменения в расписание, чтобы наземный транспорт функционировал с оптимальными для пассажиров интервалами и в необходимом количестве. Кроме этого, благодаря такому простому действию как валидация, при наступлении страхового случая, пассажиры гарантированно получат компенсацию, — сказала Сабина Цветкова.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов отметил, что льготные категории граждан могут безопасно и комфортно добраться до любой точки столицы. При этом важно прикладывать социальную карту к валидатору при каждой поездке при входе в салон транспорта.

— Не все пассажиры пенсионного возраста прикладывают свои социальные карты к валидаторам в транспорте. Мы обращаем их внимание на то, что это важно для развития и улучшения транспорта. Это позволяет оценивать востребованность маршрутов, улучшать доступность социальных объектов, выпускать на маршруты низкопольные вместительные автобусы с большим количеством сидячих мест и мест для маломобильных пассажиров, — добавил Владислав Султанов.

Во встрече принял участие Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Он отметил, что горожане «серебряного» возраста активно участвуют во всех сферах жизни столицы.

— Сегодня коллеги подняли важный вопрос поездок по городу для москвичей «серебряного» возраста. Современный житель столицы старше 55 лет — это активный пользователь всей городской инфраструктуры, в том числе транспорта. Наши участники проекта «Московское долголетие» очень любят город, в котором живут — регулярно посещают экскурсии, соревнования, выступают на различных площадках. Мы понимаем, какую большую роль играет городской транспорт в жизни старшего поколения, и уверены, что жители ответственно и внимательно относятся к соблюдению правил, влияющих на комфорт и безопасность поездок, — рассказал Владимир Филиппов.

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что усилят голосовые оповещения, разместят социальную рекламу на остановках и медиаэкранах в салонах наземного транспорта. Также в ведомстве отметили, что на наземных маршрутах увеличат количество контролеров, которые следят за соблюдением правил пользования наземным транспортом.

Информирование пассажиров о важности валидации социальных карт поставлено в приоритетные задачи Комиссии по транспорту на ближайший год.