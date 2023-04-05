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Флагманский центр госуслуг столичного Северного округа отметил два года

Марьяна Шевцова
Город
Флагманский центр госуслуг столичного Северного округа отметил два года
Специалист флагманского центра госуслуг САО Кристина Пищаева обслуживает москвича Никиту Дондцу / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 5 апреля, флагманскому офису государственных услуг Северного округа, который находится в Войковском районе, исполнилось два года.

За это время в офис, расположенный на нижнем этаже торгового центра возле метро «Войковская», обратились почти 300 тысяч раз.

— Самая востребованная услуга флагманского центра — регистрация транспортных средств и прицепов к ним, зафиксировано более 56 тысяч обращений. Второй в рейтинге идет услуга по выдаче водительского удостоверения в день обращения. За ней обратились свыше 30 тысяч раз. Замыкает тройку лидеров госуслуга по кадастровому учету и (или) регистрации прав для юридических лиц — больше 27 тысяч обращений, — рассказывает руководитель флагмана Анна Миронова.

Она также напомнила, что в офисе можно оформить государственные услуги, которые не предоставляются в районных центрах.

— Например, юные москвичи могут получить первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке, предприниматели — оформить регистрацию юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также воспользоваться услугами ГБУ «Малый бизнес Москвы», — говорит она.

Кроме того, в этом центре госуслуг можно провести неторжественную регистрацию брака. Для этого в офисе сделан зал с фотозоной.

Еще здесь доступны дополнительные сервисы. Так, открыто фотоателье «Мое фото», услугами которого воспользовались почти 17 тысяч посетителей, а сервисом «Мое путешествие» — более 800 горожан.

— У нас можно перекусить в кафе, изучить выставку проекта «Москва — с заботой об истории», почитать книгу, пройти обследование организма в кабинете «Мое здоровье» или на современном диагностическом комплексе и многое другое, — отмечает Анна Миронова.

СПРАВКА

Сегодня в Москве работает 137 центров госуслуг «Мои документы», в том числе восемь флагманских офисов — в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО, СЗАО, ЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ. В центрах открыто более семи тысяч окон приема. Прием ведут более 11 тысяч сотрудников. МФЦ заменили свыше 1,2 тысячи приемных разных органов власти. Ежедневно в офисы госуслуг обращаются более 70 тысяч человек.

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