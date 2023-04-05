Флагманский центр госуслуг столичного Северного округа отметил два года

Специалист флагманского центра госуслуг САО Кристина Пищаева обслуживает москвича Никиту Дондцу / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 5 апреля, флагманскому офису государственных услуг Северного округа, который находится в Войковском районе, исполнилось два года.

За это время в офис, расположенный на нижнем этаже торгового центра возле метро «Войковская», обратились почти 300 тысяч раз.

— Самая востребованная услуга флагманского центра — регистрация транспортных средств и прицепов к ним, зафиксировано более 56 тысяч обращений. Второй в рейтинге идет услуга по выдаче водительского удостоверения в день обращения. За ней обратились свыше 30 тысяч раз. Замыкает тройку лидеров госуслуга по кадастровому учету и (или) регистрации прав для юридических лиц — больше 27 тысяч обращений, — рассказывает руководитель флагмана Анна Миронова.

Она также напомнила, что в офисе можно оформить государственные услуги, которые не предоставляются в районных центрах.

— Например, юные москвичи могут получить первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке, предприниматели — оформить регистрацию юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также воспользоваться услугами ГБУ «Малый бизнес Москвы», — говорит она.

Кроме того, в этом центре госуслуг можно провести неторжественную регистрацию брака. Для этого в офисе сделан зал с фотозоной.

Еще здесь доступны дополнительные сервисы. Так, открыто фотоателье «Мое фото», услугами которого воспользовались почти 17 тысяч посетителей, а сервисом «Мое путешествие» — более 800 горожан.

— У нас можно перекусить в кафе, изучить выставку проекта «Москва — с заботой об истории», почитать книгу, пройти обследование организма в кабинете «Мое здоровье» или на современном диагностическом комплексе и многое другое, — отмечает Анна Миронова.

СПРАВКА

Сегодня в Москве работает 137 центров госуслуг «Мои документы», в том числе восемь флагманских офисов — в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО, СЗАО, ЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ. В центрах открыто более семи тысяч окон приема. Прием ведут более 11 тысяч сотрудников. МФЦ заменили свыше 1,2 тысячи приемных разных органов власти. Ежедневно в офисы госуслуг обращаются более 70 тысяч человек.