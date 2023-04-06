Москвичи могут записаться на службу по контракту

Военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказывает о новом Едином пункте отбора на военную службу по контракту, открывшемся в столице. В нем врачи, психологи и командиры могут провести все необходимые отборочные мероприятия с кандидатами, не выходя за территорию здания / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 3 апреля, в столице начал работу Единый пункт отбора на военную службу по контракту, где с будущими военнослужащими специалисты проводят работу по принципу «одного окна».

Кандидат для службы по контракту по имени Арут заходит в здание Единого пункта отбора. На первом этаже его встречают волонтеры. Узнав цель визита москвича, один из добровольцев предлагает ему сдать верхнюю одежду в гардероб, а затем помогает получить талончик для прохождения очереди.

— Сюда я пришел, чтобы поступить на военную службу по контракту и отправиться в зону проведения спецоперации. Я уже был там в прошлом году, — рассказывает 59-летний москвич Арут. — Хорошо знаю историю своей страны. Наша Родина порой терпела несправедливые нападки со стороны других государств. Именно поэтому я отправляюсь в зону проведения спецоперации, чтобы отстоять честь своей страны.

Мужчине предстоит заполнить анкету для прохождения военной службы, а после — получить талончик на первичное посещение пункта отбора, рассказывает начальник учреждения Иван Текучев.

— Вместе с документами, паспортом и военным билетом кандидат для службы по контракту отправляется в зал ожидания, а оттуда в порядке очереди — в зал первичного собеседования. Там кандидат окончательно решает, готов ли он отправиться на службу по контракту, — говорит Иван Текучев. — При положительном решении он заполняет нужные документы и отправляется в зону проведения мероприятий отбора.

Эта зона находится на третьем этаже. Там соискателей встречают волонтеры и медики. В порядке очереди потенциальным военнослужащим предлагают пройти медицинское освидетельствование.

— После приема у врача-терапевта принимается решение о годности кандидата, — добавил Иван Текучев.

В пункте отбора на военную службу по контракту представлены врачи всех специальностей. А городская система здравоохранения, с учетом введения электронных медицинских карт, позволяет медикам видеть в режиме онлайн всю информацию о состоянии здоровья кандидата. Поэтому нет необходимости в проведении углубленных медицинских исследований в пункте отбора.

После медосвидетельствования кандидат проходит профессионально-психологический тест и другие мероприятия, необходимые для отбора военных.

Пропускная расчетная способность пункта отбора составляет до ста человек в сутки, а при необходимости может быть увеличена до 300 человек в день, отмечает военный комиссар Москвы Максим Локтев.

— Мероприятия с кандидатами проходят по принципу «одного окна», не выходя за территорию этого здания, — говорит Максим Локтев. — Вся логистика продумана с учетом пожеланий тех, кто уже был на контракте.

У каждого кандидата есть право выбора специальности.

— Перечень военно-учетных специальностей довольно большой, — пояснил Локтев. — Очень востребованы танкисты и артиллеристы.

Контрактники, которые отправятся в зону СВО, предварительно пройдут специальную профессиональную подготовку на лучших полигонах Московской области. Им гарантированы регулярные ежемесячные выплаты. Подписав контракт не менее чем на один год, кандидаты получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Предусмотрены регулярные доплаты в зависимости от звания и воинской должности.

СПРАВКА

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

В будние дни он работает с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 15:00. Все подробности о работе пункта, а также условиях набора на службу по контракту можно узнать, позвонив по номеру телефона 117.