«Школа гаджет»: более 1,5 тысячи жителей старшего возраста прошли курсы по компьютерной грамотности в центрах московского долголетия

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В центрах московского долголетия проходит второй этап обучения компьютерной грамотности для старшего поколения от Школы гаджет. Любой желающий старше 55 лет может освоить современные технологии удаленно или на встречах в центрах. Школа стала продолжением проекта «Освой гаджет», созданного в 2020 году в период пандемии.

На онлайн-платформе горожане изучают полезные электронные сервисы и отрабатывают полученные знания на практике.

— Когда узнала, что есть возможность пройти обучение в проекте «Школа гаджет», сразу же подала заявку. С удовольствием приняла участие в первом этапе, где изучила базовые функции смартфона, а сейчас принимаю участие во втором этапе, который позволил мне закрепить полученные знания и научиться пользоваться городскими сервисами. ЕМИАС уже освоила. Теперь могу записываться в поликлинику, не выходя из дома. Выражаю благодарность центрам московского долголетия за такую прекрасную возможность идти в ногу со временем, — рассказала Наталья Ивочкина, активная участница ЦМД «Зябликово».

В курс включены начальный, углубленный и продвинутый уровни. По начальному уровню занятия уже завершены, в феврале стартовал углубленный курс, где пенсионеры учатся пользоваться приложениями городских порталов: «Госуслуги», ЕМИАС, а также онлайн-аптеками и картами («Яндекс.Карты»). Финальный этап обучения состоится летом. По итогам прохождения полного курса все участники получат сертификаты и призы в зависимости от количества набранных баллов.

— Школа гаджет очень помогает в работе нашего клуба. Это уникальная образовательная площадка, которая позволяет систематизировать базовые знания по использованию современных технологий. Кроме того, с помощью гаджетов можно интересно проводить досуг. Это, считаю, большой плюс. Мы живем в эпоху информационных технологий. Современный человек уже не может представить свою жизнь без гаджетов. Другое дело, что нужно уметь извлекать из них пользу. Существует много полезных приложений на смартфон, которые помогают в различных жизненных обстоятельствах, — добавил Виктор Еремин, лидер клуба «Новый мир» ЦМД «Солнцево».

Когда проект только начал свою работу, занятия проводили сотрудники центров московского долголетия. А сейчас самые активные участники старшего возраста создали самоорганизованные клубы по компьютерной грамотности.

Пройти обучение и посмотреть расписание занятий можно на сайте школагаджет.рф либо в ближайшем центре московского долголетия. Все тестовые задания соответствуют темам, пройденным ранее на курсе «Освой гаджет».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности в социальных сетях и по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44.