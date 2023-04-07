Тот самый стук колес: столичному трамваю исполняется 124 года

Так выглядели пассажиры «Татры Т2», вышедшей на столичные маршруты в конце 50-х / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Столичному трамваю исполняется 7 апреля 124 года. Это старейший городской транспорт и самый любимый у москвичей. Ко дню рождения «Вечерняя Москва» рассказывает его историю, настоящее и будущее.

Был трамвай ярко-красный

Под палех осенний раскрашен…

Ниоткуда явился,

Он плыл, словно праздник вчерашний…

Мы живем в удивительное время.

Время скорости и больших перемен в общественном транспорте, которые вовсе не мешают с благодарностью и легкой грустинкой вспоминать прочитанные страницы его истории. «Ностальгия», — скажете. Возможно. Однако и сегодня городской трамвай остается той самой ниточкой, связывающей нас воспоминаниями с событиями давно минувших дней. А ярко-красная пузатая «Татра Т2», словно машина времени, готова вновь дарить неподдельные эмоции всем, кто жаждет услышать ее историю.

В марте в Москве возобновились уникальные экскурсии на ретротрамвае. Теперь красоту вечернего города можно наблюдать под стук колес, сидя в отреставрированном салоне исторического трамвая. Эти вагоны впервые вышли на маршрут в 1959 году и сразу покорили москвичей плавностью хода, современным дизайном и теплым салоном. А производили их, по словам руководителя экскурсионного бюро Музея Москвы Андрея Клюева, в Чехословакии. В те времена это был самый современный и комфортный вагон.

— Электрические трамваи начали ходить в Москве в апреле 1899 года. Линия проходила от Бутырской заставы до Петровского парка, — поделился важным фактом истории Андрей Клюев, предложив вспомнить, когда появились первые трамваи и какими они были.

Ответ, пожалуй, знают немногие. Ведь самые первые трамваи были на конной тяге. Так называемые конки можно было увидеть на улицах столицы еще в 1872 году. Тогда на линию от Иверских ворот до Белорусского вокзала вышли первые десять вагонов английского производства. Примечательно, что движение конок в Москве прекратилось лишь спустя 40 лет — в 1912 году.

1/17 Пик развития трамвайной сети в Москве — начало 1930-х годов. В 1934 году, когда трамвай был доминирующим видом транспорта, достигнут максимум перевозок пассажиров (2,6 млн человек в день при населении города около 4 млн). На фото: 1930-е годы / Фото: Главархив Москвы 2/17 25 марта (6 апреля) 1899 года в первый рейс отправился трамвай на электрической тяге от Бутырской Заставы в сторону Петровского парка, а регулярное движение открылось на следующий день 26 марта (7 апреля). На фото: Трамвай у современного метро Чеховская, 1900 год / Фото: public domain 3/17 На 2023 год действует 38 маршрутов, которые обслуживаются пятью депо. На фото: Современные трамваи «Витязь-Москва» в трамвайном депо имени Баумана, 2019 год / Фото: РИА Новости 4/17 С середины 1990-х началась новая волна снятия трамвайных линий, в основном из-за строительства Третьего транспортного кольца. На фото: Трамвайное депо имени Апакова, 1998 год / Фото: РИА Новости 5/17 В конце 1990-х трамваем пользовались ежедневно около 150 тысяч человек, в 1990-х — более 800 тысяч. На фото: Жители Москвы участвуют в театрализованном представлении на Чистых прудах, посвященном празднованию 100-летия со дня рождения писателя Михаила Булгакова, 1990 год / Фото: РИА Новости 6/17 Были проложены новые линии в районы без метро: Медведково, Чертаново, Хорошево-Мневники, Перово и Новогиреево. На фото: 1977 год / Фото: РИА Новости 7/17 В 1960–1970-х годах ликвидировали линии в западной части города и разорвали второе «трамвайное кольцо» вокруг Садового, вслед за Бульварным. На фото: Ломоносовский проспект, 1961 год / Фото: РИА Новости 8/17 В 1940-е годы часть трамвайных маршрутов были заменены на троллейбусные. В1950-х годах с развитием метрополитена была закрыта часть линий, ведущих к окраинам. Также сошли на нет грузовые перевозки. На фото: Послевоенная Москва, май 1945 года / Фото: РИА Новости 9/17 После открытия в 1935 году первых линий метрополитена были сняты трамвайные линии, совпадающие с ними по направлению. На фото: Театральная площадь, 1935 год / Фото: РИА Новости 10/17 Средняя скорость движения трамваев выросла с 7 км/ч в 1918 году до 12 км/ч в 1926 году. На фото: Калужская площадь, 1929 год / Фото: РИА Новости 11/17 Трамвай — исторически второй вид городского пассажирского транспорта Москвы, преемник конки. Первые маршруты электрического трамвая связали окраины Садового кольца с центром и во многом повторяли коночные. На фото: 1925 год / Фото: РИА Новости 12/17 Билет на весь маршрут стоил 6 копеек. Вагоны курсировали по маршруту с интервалами в 14 минут с 8 утра до 8 вечера. На фото: Улица Охотный ряд, 1907 год / Фото: РИА Новости 13/17 Роль трамвая в перевозках постепенно снижалась. На фото: Галина Жилина и инструктор-наставник Ксения Дроздова во время первого рейса на учебном трамвае, 1981 год / Шогин Александр / Фотохроника ТАСС 14/17 В 2018 году общая протяженность путей составила 418 км. На фото: 2019 год / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС 15/17 Последней в 1981–1982 годах была построена линия в Строгине. На фото: Краснопресненское трамвайное депо, 1984 год / Павел Максимов / Фотохроника ТАСС 16/17 С начала 1980-х годов строительства новых линий не было, однако и ликвидация старых практически не велась. На фото: Трамвай на Чертановской улице, 1982 год / Фото: Борис Кавашкин, Юрий Лизунов / ТАСС 17/17 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Я не знала, что раньше трамваи запрягали лошадьми. Этот факт поразил меня и заставил задуматься, насколько интересна история транспорта, — отметила москвичка Алина Маркина.

Пока «Татра Т2» неспешно движется по городу, можно рассмотреть ее салон. Выглядит он новым. Но чтобы его восстановить, ушло немало времени и сил. В глаза бросается необычный агрегат в центре вагона.

— Это билетная касса, — с улыбкой поясняет Клюев. — В отверстие надо положить монеты, а затем самостоятельно оторвать билет.

Для современного человека увидеть такую кассу крайне непривычно. Сейчас вообще оплата проезда происходит одним касанием смартфона.

— Среди необычных моделей трамваев в нашей истории — моторный вагон Ф. Его так прозвали из-за фонарей на крыше, которые освещали салон естественным светом. В вагоне было 19 мест для пассажиров. Передвигался трамвай со скоростью до 40 километров в час. Модель была самой распространенной в дореволюционной столице, однако до наших дней сохранилось лишь два экземпляра, — отметил экскурсовод.

Более современный дизайн можно встретить уже у трамвая «Татра Т7Б5», который был специально спроектирован для Москвы, оборудован 40 сиденьями и мог развивать скорость до 65 километров в час.

С трамваями связана жизнь практически каждого москвича. Кто в детстве не любил садиться у окна и смотреть на машины, дома, прохожих? Характерный стук, безвозвратно уйдя в прошлое, навсегда отложился в памяти. Нынешние «Витязи» сильно отличаются от своих предшественников. Они гораздо тише, имеют плавный ход и эргономичный дизайн. Есть даже бесплатный wi-fi, можно зарядить гаджет через usb-разъем. И все-таки именно ретротранспорт мы любим всем сердцем.

— Когда мне было семь лет, мы с папой часто ездили на трамвае от станции метро «Университет» до Черемушкинского рынка. Однажды вместо обычного приехал деревянный состав! Помню, как папа был рад вновь прокатиться на трамвае своей молодости, — поделился москвич Дмитрий Второв.

Сегодня встретить ретровагон — редкость. Видимо, поэтому, стоило нашей «Татре» притормозить у Чистых прудов, как ее сразу обступили случайные прохожие, что подчеркивает интерес горожан к истории транспорта в общем и трамвая в частности.

Вдаль умчался трамвай

В синеватом, магическом звоне…

Этот сон забывай!

И трамвай — не последний в сезоне!*

*— При написании статьи были использованы фрагменты стихотворения Татьяны Ровицкой «Трамвай»

ФАКТЫ

Вагон «Коломенский моторный» снимался в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Покровские ворота» и «Холодное лето пятьдесят третьего». Состав модели «Татра Т2» был участником художественного фильма 1963 года «Приходите завтра».

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