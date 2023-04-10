Москвичи «серебряного» возраста побывали на днях открытых дверей в центрах для детей-сирот

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В апреле дни открытых дверей в столичных центрах содействия семейному воспитанию проходят в формате фестиваля настольных игр. Мероприятия посетили активисты центров московского долголетия, которые стали для детей «серебряными» наставниками в рамках одноименного проекта.

Одним из первых гостей принимал Центр содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки».

— Очень рады участию в таком проекте как «Серебряное наставничество». Вижу, как дети, даже самые маленькие, заинтересованы, и с какой ответственностью они подходят к таким встречам, — говорит культорганизатор Кристина Якименко. — В рамках дня открытых дверей мы пригласили «серебряных» наставников на мероприятие «Большая игра», в ходе которого гости вместе с детьми сыграли в настольные игры, а потом мы за чашкой чая обсудили дальнейшие планы по совместным активностям.

Наставников также пригласили и в Центр имени Ю.В. Никулина.

— Формат фестиваля позволил нам организовать еще одну интересную встречу с нашими «серебряными» волонтерами. Мы сразу решили, что пригласим в гости друзей из Центра московского долголетия «Рязанский». Встреча получилась очень теплой, домашней, подарила массу положительных эмоций и детям, и взрослым. Огромное спасибо нашим «серебряным» наставникам за активное участие, хорошее настроение, доброту и искренность, — говорит директор центра Игорь Акопянц.

Старшие друзья познакомили детей с такими редкими сейчас играми как бирюльки, кубарь, гусек.

— Мы, конечно, заранее подготовились, почитали об истории и правилах этих игр, но в процессе узнали от наших «серебряных» наставников еще больше! А особенно мне понравилось, когда мы все вместе сыграли в лото. Мне повезло, стал одним из победителей турнира! — делится эмоциями воспитанник Центра имени Ю.В. Никулина Дмитрий.

Дни открытых дверей будут проходить в центрах для детей-сирот весь апрель. В Центре «Спутник» гостей, например, ждут 15 апреля — в этот день в столице намечено провести массовые субботники, поэтому и программу своего фестиваля настольных игр ребята сделали с упором на экологию.

— Наша игра «Хранители Земли» познакомит участников с тем, как важно расходовать ресурсы планеты разумно. Думаю, это будет интересно и молодежи, и людям старшего поколения, — анонсирует мероприятие заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екатерина Смарцева.

Приглашение на фестиваль настольных игр в «Спутник» получили «серебряные» наставники из ЦМД «Таганский».

— Мы часто играем с активистами ЦМД, — рассказывает воспитанник ЦССВ Валерий. — Кто-то любит бильярд, кто-то шахматы. Однажды «серебряные» наставники проводили для нас игру по финансовой грамотности, было очень интересно. Теперь наша очередь их удивить — ждем этого дня с нетерпением.

НА ЗАМЕТКУ

Принять участие в проекте «Серебряное наставничество» могут все желающие 55+. Обратиться можно в любой из центров московского долголетия либо в столичные центры содействия семейному воспитанию.

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.