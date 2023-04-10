Марафон трудоустройства: в центре занятости «Моя работа» пройдут собеседования в крупнейшие компании

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

С 10 по 13 апреля служба занятости проведет масштабный марафон трудоустройства во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина. Участие в мероприятии примут десятки ведущих столичных компаний из разных сфер рынка. Они представят несколько тысяч вакансий для соискателей с разной квалификацией и опытом работы.

— Важнейшая задача службы занятости — сделать процесс трудоустройства горожан как можно более качественным и оперативным. Для этого мы постоянно расширяем сеть бизнес-партнеров, пополняем и совершенствуем линейку наших рекрутинговых сервисов. Одна из наших новых технологий — марафон трудоустройства, который впервые пройдет во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина с 10 по 13 апреля. Все эти дни крупнейшие работодатели Москвы будут проводить точечный подбор кандидатов на базе временных и постоянных рекрутинговых центров. Участие в марафоне примут порядка 25 компаний, среди которых ведущее аэрокосмическое предприятие «Молния», радиотехническое предприятие «Радиофизика», косметические фабрики «Фаберлик» и «Свобода», «Специальное конструкторское бюро часовых механизмов», операторы по наземному обслуживанию воздушных судов, а также компании из сферы торговли, госсектора, строительства и страхования. Работодатели расскажут все об условиях и требованиях к кандидатам на представленных позициях, корпоративной культуре и лично ответят на все интересующие вопросы. Всего соискателям будет доступно порядка 2,7 тысячи вакансий, — рассказал директор службы занятости города Москвы Андрей Тарасов.

Он добавил, что соискатели смогут рассчитывать на быстрое трудоустройство и множество бонусов: ежемесячные премии, компенсацию расходов на транспорт и питание.

Среди преимуществ новой технологии трудоустройства — сокращение временных и логистических затрат как для компаний, так и для соискателей. Временные рекрутинговые центры расположатся прямо на площадке флагманского центра занятости в зоне карьерных консультаций. Представители работодателя будут проводить собеседования в окнах специалистов. Кроме этого, соискатели в любое время могут посетить постоянные рекрутинговые центры компаний.

Также собеседования пройдут в формате открытых отборов. Промышленные предприятия будут нанимать специалистов рабочих и инженерно-технических специальностей: инженеров-технологов, фрезеровщиков, токарей, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, слесарей производственного оборудования, наладчиков, операторов станков с программным управлением, начальников промышленного производства и других специалистов.

Принять участие в марафоне трудоустройства смогут все желающие без предварительной регистрации в любой из дней с 10:00 до 18:00. Его запуск пройдет в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая состоится 14 и 15 апреля.

Перед встречей с работодателем или рекрутерами компаний карьерные консультанты помогут подготовиться к собеседованиям. Также горожане могут посетить тренинги по эффективному трудоустройству.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 офисов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты на улицах Щепкина (дом 38, строение 1) и Куусинена (дом 2, строение 1). Центр для начинающих предпринимателей работает на улице Шаболовке (дом 48). Соискатели старше 50 лет, женщины с детьми, люди с инвалидностью и молодежь могут обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера». Он находится по адресу: улица Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).