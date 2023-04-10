Самый зеленый маршрут: как в столице развивается велоинфраструктура

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В понедельник, 10 апреля, замруководителя Центра организации дорожного движения Магомед Колгаев протестировал велополосы на «Зеленом кольце» и рассказал о развитии этого транспорта.

В столице внедряют еще одно кольцо — «Зеленое». Сегодня проект реализован в четырех округах — САО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО — и представляет собой связанные друг с другом велосипедные полосы.

— Веломаршрут «Зеленое кольцо» уже проходит через восемь парков. Это девять километров от станции «Щукинская» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) до станции «Коптево» МЦК. Затем через парк «Покровское-Стрешнево» к Тимирязевскому парку и 36 километров от станции метро «Профсоюзная» до станции «Щукинская» МЦД-2 через Можайский плодовый сад. Далее следуют Парк Победы на Поклонной горе, Филевский парк, парк «Крылатские холмы», парк Звезд и Строгинский затон, — рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Магомед Колгаев.

Кроме того, появилась велодорожка протяженностью 16 километров на Ломоносовском проспекте, ее связали с трассами у Мосфильмовского пруда и на Минской улице. По этому маршруту как раз проехал сотрудник ЦОДД Магомед Колгаев.

В целом же «Зеленое кольцо» свяжет десятки парков, транспортно-пересадочных узлов и магистралей, благодаря чему передвигаться на велосипеде или электросамокате станет намного удобнее и, конечно, безопаснее.

— Общая протяженность всего веломаршрута составит более 100 километров. Таким образом, в самых разных районах появится велоинфраструктура для отдыха и ежедневного перемещения, — подчеркнул Колгаев.

Развитие велоинфраструктуры является обязательным для любого мегаполиса, считает директор по развитию студии транспортного проектирования STEP, урбанист Алексей Смирнов.

— Появление «Зеленого кольца» в Москве позволит создать межрайонные связи и развивать так называемую микромобильность, то есть вместо личного авто горожане начнут выбирать велосипед или самокат, — пояснил эксперт.

Яркий пример уже реализованного подобного проекта — Бульварное кольцо, где сделали постоянные велополосы. Ими активно пользуются. Алексей Смирнов добавил, что не на каждой улице возможно создание велополосы.

— Для этого должны быть соблюдены определенные условия. Например, проезжая часть должна быть широкой, чтобы можно было выделить место для велополосы, которая не помешает автомобилям, — отметил урбанист.

А на высокоскоростных магистралях, напомнил Алексей Смирнов, передвижение велосипедистов запрещено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— Мы развиваем велоинфраструктуру в столице. Постепенно реализуем протяженный веломаршрут «Зеленое кольцо», который свяжет 32 парка и 29 транспортно-пересадочных узлов между ТТК и МКАД. В этом году сделаем велополосы на 12 улицах — в парках появится оборудованный для велопоездок участок протяженностью 22 километра. Также планируем установить информационные указатели в ключевых точках веломаршрута и включить в навигацию станции велопроката.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Порядка 70 процентов россиян поддерживают идею развития велоинфраструктуры. В этом сезоне вместе с ЦОДД и операторами установят еще 9 тысяч велопарковок. Сейчас в городе свыше 6 тысяч велопарковок. Протяженность всего «Зеленого кольца» составит более 100 километров. С 2013 года москвичи воспользовались сервисом городского велопроката больше 28 миллионов раз и проехали на велосипедах свыше 9,3 миллиона километров.

КСТАТИ

В Москве в теплое время года работает велопатруль ЦОДД. Его сотрудники помогают оформлять ДТП, чинить мелкие поломки велосипедов и авто граждан, освобождать от нарушителей велополосы и тротуары.