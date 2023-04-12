В проекте «Московское долголетие» подвели итоги шахматного турнира

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В рамках III Фестиваля творчества «Дороги, которые мы выбираем…» проекта «Московское долголетие» определили первых трех лидеров. Ими стали участники шахматного турнира «Поколение победителей». В соревновании приняли участие 63 москвича старшего поколения, всего за время состязаний участники сыграли в 7 турах.

Время одной игры было ограничено 10 минутами, а самой быстрой победой стала первая партия — в ней мат был поставлен всего за четыре хода. Победителем турнира второй год подряд становится 67-летней Юрий Трашин. Мужчина отметил, что в финале с ним соревновались достойные соперники, но в любом виде спорта, помимо навыков и подготовки, спортсмену должна сопутствовать удача, которая уже второй раз оказалась на его стороне.

Также Юрий Трашин рассказал, что шахматы — не единственное его увлечение. Он занимается рисованием в «Московском долголетии», пишет стихи, многие из которых уже публиковались в литературных журналах.

Также в тройку сильнейших вошли Анатолий Лизунов и Яков Фоменко. Большую популярность турнир завоевал у мужчин — из 63 поданных заявок 50 пришлись на «сильный» пол.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Отдельно организаторы фестиваля решили отметить специальным призом женщин-шахматистов. Лучший результат показала Наталья Заленская. Участница рассказала, что шахматистом-любителем она была с детства, а три года назад решила повысить свой уровень и пришла на занятия проекта «Московское долголетие».

— Шахматы — это не только интересная стратегическая игра, но и один из способов тренировки мозга. Во время игры человек постоянно решает нестандартные задачи, благодаря чему вырабатываются новые нейронные связи, а это помогает продлить молодость мозга, укрепить память и сохранять чистый ум на долгие годы, — говорит Наталья Заленская.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Возрастной диапазон участников варьировался от 55 до 90+ лет. Самым взрослым шахматистом турнира стал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Олег Лапкин. Мужчина также отметил, что любит игру не только за азарт, но и за пользу, которую она приносит мозгу.

После соревнования участники еще долго не расходились и обсуждали игры, ходы, обменивались мнениями и договаривались о новых встречах за шахматным столом.

Награды участникам турнира вручили директор Дворца творчества «Неоткрытые острова» Наталья Чистякова и директор Центра развития творчества детей и юношества «Гермес» Алексей Лыков.

СПРАВКА

Фестиваль «Дороги, которые мы выбираем…» проходит по инициативе Центра творчества «Гермес», Дворцов творчества детей и молодежи «Хорошево» и «Неоткрытые острова» и при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения и Департамента образования и науки города Москвы.

Сейчас завершился первый этап. Москвичи старшего поколения подали свыше шести тысяч заявок на участие в шести творческих конкурсных направлениях фестиваля: «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство», «Искусство танца», «Изобразительное искусство», «Художественная фотография», «История одной фотографии».

Жюри отбирает лучшие работы и номера во второй тур. Результаты первого тура будут опубликованы на сайте фестиваля, который завершится 30 мая большим праздником во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево».