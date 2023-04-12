Сотрудники столичных парков и волонтеры начали подготовку зеленых зон к летнему периоду

Волонтер Ботанического сада МГУ Евгения Заславская обрезает с куста роз отмершие за зиму ветви. Москвичка обожает заниматься садоводством и, помогая приводить зеленую зону в порядок, рада заняться любимым делом / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В среду, 12 апреля, Ботанический сад МГУ открыл свои двери для свободного посещения. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как столичные парки и природные территории готовятся к новому сезону.

Яркие цветы словно расписной ковер покрывают землю Ботанического сада МГУ. Сотрудники и волонтеры трудятся в парке, приводя его в порядок после зимы.

Среди цветочного оркестра волонтер Ботанического сада МГУ Евгения Заславская будто дирижер, а в руках у нее вместо палочки — секатор.

— Я отрезаю отмершие за зиму ветки с куста роз, — рассказывает Евгения, не отрываясь от работы. — После весенней обрезки розы слегка окучивают во избежание подсыхания. Сейчас, по весне, кусты начнут зеленеть и скоро порадуют нас первыми яркими бутонами.

Евгения Заславская обожает заниматься садоводством. Но у нее нет своей дачи, где можно выращивать цветы. А ее единственное комнатное растение — алоэ — сгрызают коты. Поэтому помогать в Ботаническом саду для нее — отличная возможность насладиться природой и заняться своим хобби.

По словам директора Ботанического сада МГУ Владимира Чуба, в парке планируют провести несколько субботников. К ним смогут присоединиться все желающие. После этого территория будет полностью убрана после зимнего периода.

— У нас в саду можно не только гулять. Мы реализуем много образовательных программ, — говорит Владимир Чуб. — Например, можно записаться на курс плодоводства и помогать в рамках обучения нашим сотрудникам работать в плодовом саду. Он у нас раскинулся на четырех гектарах земли.

В столице можно ухаживать сразу за несколькими грядками. В частности, в Парке Горького тоже есть возможность своими руками посадить овощи на Общественном огороде.

— Его мы открываем по традиции в мае, — говорит руководитель пресс-службы Парка Горького Вероника Алфимова. — Там москвичи смогут посадить на собственной грядке семена, а по осени собрать урожай.

Также с 15 по 30 апреля в Парке Горького начнется подготовка к новому сезону площадки для пляжных видов спорта, лодочных станций и пунктов проката летнего инвентаря. Все это будет доступно жителям столицы с 1 мая. В этот день в парке организуют масштабную программу со спортивными активностями, музыкальными выступлениями на открытом воздухе. Мероприятия продлятся несколько дней.

На весенний сезон столичные зоны отдыха запланировали обширную просветительскую программу. В нее вошли экскурсии, лекции и уличные фотовыставки. Москвичей и туристов приглашают парки по всему городу — «Сокольники», «Дубки», «Северное Тушино», «Ангарские пруды», Лианозовский и многие другие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным mos.ru, в столице находится 145 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 19 тысяч гектаров. Среди них более 100 памятников природы и 14 ландшафтных заказников. Все особо охраняемые территории занимают 7,5 процента от площади Москвы. С 2011 года в городе благоустроили 732 парка. 90 процентов жителей Москвы имеют возможность гулять на природе в шаговой доступности от своего дома. С 2013 года в зеленых зонах столицы высадили около 4 миллионов деревьев. В городе обитает 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы

— До конца мая парки организуют почти 500 познавательных мероприятий. Экскурсии и выставки на свежем воздухе — отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях.