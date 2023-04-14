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В центрах московского долголетия завершился кулинарный флешмоб «Пасхальная радость»

Павел Гриднев
Город
В центрах московского долголетия завершился кулинарный флешмоб «Пасхальная радость»
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В преддверии праздника в центрах московского долголетия проходил кулинарный флешмоб «Пасхальная радость», в рамках которого участники «серебряного» возраста делились рецептами любимых пасхальных блюд и семейными секретами их приготовления.

Свои рецепты москвичи публиковали в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с хештегом #ПасхальнаяРадость.

— В преддверии Светлой Пасхи инициативные москвичи старшего возраста организовали кулинарный праздник «Пасхальная радость», в котором все желающие жители столицы 55+ смогли поделиться необычными и оригинальными рецептами куличей, творожных пасх и вариантами декора яиц на своих страницах в социальных сетях. Активисты с большим энтузиастом рассказали о своих кулинарных секретах, которые, как мы знаем, передаются во многих семьях из поколения в поколение. Авторы лучших публикаций были награждены памятными подарками в Центре московского долголетия «Рязанский» и вместе с другими гостями праздника испекли кулич, — рассказал Владимир Каменских, заместитель руководителя сети центров московского долголетия.

Победители флешмоба были объявлены 12 апреля в социальных сетях центров московского долголетия. Первое место заняла Людмила Каяшева из ЦМД «Вешняки», лидер кулинарного клуба «Печем вместе». Людмила Николаевна поделилась рецептом бездрожжевого кулича.

— Очень рада своей победе! Приятно, что мой рецепт пришелся по душе большинству! Конкурс получился по-настоящему интересный. Для себя узнала несколько новых рецептов, которые сохранила. Обязательно попробую приготовить по ним пасхальные блюда в следующем году. Хочу выразить благодарность центрам московского долголетия за то, что проводят для нас такие интересные конкурсы и не только, — рассказала Людмила Каяшева.

Второе место заняла Наталия Бошняк из ЦМД «Братеево», лидер клуба «Вкуснотеево в Братеево», которая рассказала о семейном рецепте кулича, который передается из поколения в поколение, а третье место — Мария Винокурова из ЦМД «Жулебино».

Награждение прошло 13 апреля в Центре московского долголетия «Рязанский» на большом кулинарном празднике, где победителям были вручены дипломы и памятные подарки от команды центров московского долголетия. После награждения участников и гостей мероприятия ожидали большой мастер-класс по приготовлению пасхального кулича и другие активности, приуроченные к празднованию Светлой Пасхи.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также календарь активностей размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения в соответствующих разделах. Календарь обновляется каждую неделю. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.

Рецепты Московское долголетие Флешмобы Пасха
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