Центры московского долголетия приглашают горожан «серебряного» возраста на пасхальную неделю

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Все жители столицы старше 55 лет могут присоединиться к мастер-классам, викторинам, концертным программам и другим мероприятиям в честь праздника Светлой Пасхи. Встречи будут проходить на протяжении всей недели с 17 по 23 апреля.

17 апреля

В 10:00 ЦМД «Коптево» приглашает старшее поколение посетить выставку пасхальных работ в технике декупаж Елены Барсук.

В ЦМД «Троицкий» состоится открытие выставки «Пасхальная мастерская» от участников художественных клубов. Посетители смогут увидеть роспись пасхальных яиц в различных техниках. Начало в 12:00.

В ЦМД «Текстильщики» в 12:00 пройдет большое мероприятие «Пасхальный кулич», где все желающие старшего поколения смогут научиться готовить различные блюда, создавать своими руками украшения к праздничному столу и посетить увлекательную концертную программу.

18 апреля

Клуб «Креатив из ничего» из ЦМД «Чертаново Южное» проведет открытый мастер-класс по декорированию подарков к празднику Светлой Пасхи в технике декупаж. Начало в 12:00.

Научиться готовить вкусную и необычную творожную пасху можно в ЦМД «Братеево» в 14:00.

В 16:00 в ЦМД «Митино» на творческом мастер-классе участники смогут изготовить необычные пасхальные сувениры своими руками в технике папертоль.

19 апреля

Детский фольклорный коллектив «Кружево» исполнит для старшего поколения обрядовые песни и проведет традиционные пасхальные игры в ЦМД «Щапово» в 11:00.

Научиться печь вкусные пасхальные куличи можно в ЦМД «Борисовские пруды» в 13:00.

ЦМД «Чертаново Северное» приглашает жителей «серебряного» возраста на открытый мастер-класс, где участники смогут из газетных трубочек сплести подставки для пасхальных яиц. Начало в 14:00.

Для любителей интеллектуальных игр в ЦМД «Жулебино» состоится викторина с вопросами на знание истории праздника Светлой Пасхи. Начало в 15:00.

20 апреля

Любителей изучать кулинарное искусство ждет в гости ЦМД «Выхино» на мастер-классе «Пасхальные яства» в 11:00.

В 15:00 в ЦМД «Орехово-Борисово Северное» пройдет увлекательная лекция об истории праздника Светлой Пасхи.

21 апреля

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Освоить искусство росписи и декорирования пасхальных яиц каждый желающий сможет в 16:00 в ЦМД «Бабушкинский».

ЦМД «Головинский» в 18:00 приглашает на мастер-класс по вязанию крючком, на котором участники будут учиться вязать пасхальных цыплят.

22 апреля

В ЦМД «Некрасовка» пройдет праздничная концертная программа от музыкального клуба «Нескучная классика». Для зрителей прозвучат лучшие хиты российской эстрады. Начало в 13:00.

23 апреля

Узнать об истории праздника и пасхальных традициях старшее поколение сможет в ЦМД «Выхино» в 16:00.

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