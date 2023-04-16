В Москве стартовал благотворительный фестиваль «Пасхальный дар»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве 14 апреля открылся фестиваль «Пасхальный дар». «Вечерняя Москва» выяснила, что организаторы традиционного весеннего мероприятия подготовили для москвичей в этом году.

По словам представителя оргкомитета Павла Гусева, фестиваль будет рад видеть гостей на своих площадках всю пасхальную неделю — до 23 апреля.

— Его главная тема — благотворительность. В этом году к программе присоединились 40 благотворительных фондов. Их сотрудники и попечители расскажут о своей работе, проведут мастер-классы и пригласят всех на концерты и инклюзивные спектакли, в которых примут участие подопечные фондов, — рассказал он.

Кроме того, добавил Павел Гусев, еще одним важным проектом фестиваля этого года стал сбор подарков в рамках проекта «Москва помогает».

— Все гости смогут передать полезные подарки, а также необходимые вещи участникам специальной военной операции и жителям новых территорий, — поделился представитель оргкомитета.

Для детей, уточнил Павел Гусев, подготовлены различные мастер-классы. Так, во время кулинарных занятий они научатся печь ароматные пасхальные кексы, классический кулич с цукатами по традиционному рецепту или кулич с земляникой, цукатами и шоколадной крошкой.

— На творческих мастер-классах узнают о декорировании пасхальных открыток, а также нарисуют весенний натюрморт, — рассказал он.

Проведут немало мастер-классов, которые будут интересны и взрослым. Например, опытные повара покажут, как приготовить на специальных печах — офирах — цыпленка табака со специями и пряным маслом, а в традиционных печах — томленые мясные щи с добавлением грибов.

Впервые на Цветном бульваре развернется проект «Четвероногий друг», где о своей работе расскажут представители фондов помощи бездомным животным. Фонд «Дом» привезет 12 животных на выставку. По словам куратора проектов фонда Александры Бондаревой, в основном это будут молодые собаки и щенки.

— Прямо с выставки их можно будет забрать себе домой. Надеюсь, много наших подопечных на фестивале обретут любящих хозяев, — поделилась она. — Все они привиты.

Одна из площадок «Пасхального дара» разместится на улице Перерва. Там откроется научная станция МГТУ им. Н. Э. Баумана.

— В дни фестиваля по уже сложившейся традиции юные посетители Научной станции побывают на мастер-классах по разработке игр, изучат особенности гиперболоидных конструкций и откроют для себя интересные факты об электричестве. Также наши посети тели узнают, что такое 3D-моделирование и для чего оно используется, создадут 3D-модель символа Пасхи в специализированном программном обеспечении. Распечатанную модель можно забрать домой, — рассказал проректор по науке и цифровому развитию МГТУ им. Н. Э. Баумана Павел Дроговоз.

СПРАВКА

В дни фестиваля «Пасхальный дар» его посетители могут приобрести самые разнообразные куличи, среди которых есть классические с ручной росписью и краффины — гибрид слоеного круассана и маффина — с изюмом. Тех москвичей, кто любит открывать для себя новые вкусы, заинтересуют сдобный полбяной кулич с инжиром и бельгийским шоколадом и кулич лавандовый. А также пасхальный кулич с орехами и белым шоколадом и кулич с декором из шоколадно-ореховых яиц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Москва в этом году уже в восьмой раз проводит благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» — праздник, на который вместе с весенним теплом в столицу приходит особая атмосфера добрых дел. Для гостей мы подготовили 25 площадок в разных округах. Посетителей ждет специальная программа от благотворительных фондов, познавательные мастер-классы, праздничные угощения, приготовленные столичными рестораторами, подарки и сувениры.