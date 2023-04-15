Как студентам помогают реализовывать свои проекты в Москве

Руководитель отдела электрики и электроники лаборатории Bauman Racing Team Сергей Зеничев показывает болид BRT8D с электрическим двигателем / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана 13 апреля прошел форум «День возможностей» от Молодежного инженерного центра (МИЦ). Студенты познакомились с научными образовательными программами вуза.

В учебно-лабораторном корпусе МГТУ имени Н. Э. Баумана проходит выставка различных научно-образовательных центров. Лаборатория информатизации и социальной аналитики, Центр развития технологического предпринимательства... У студентов есть огромный выбор, как реализовать свой научно-исследовательский потенциал и создать какой-нибудь крупный проект.

Например, рядом с одним из стендов стоит настоящий гоночный болид BRT7D. По словам руководителя отдела электрики и электроники лаборатории Bauman Racing Team Сергея Зеничева, у автомобиля двигатель внутреннего сгорания — его ребята создали в прошлом году.

— Но у нас в лаборатории стоит новая версия. В этом болиде уже электродвигатель. Хотите взглянуть? — предлагает Зеничев.

Кто же откажется от такого предложения? Спускаемся на цокольный этаж, где располагается настоящая гоночная лаборатория. В самом ее центре на металлической подставке стоит пока что недостроенный болид BRT8D.

— Мы их строим полностью с нуля, — говорит Зеничев. — Начиная с изучения регламента соревнований и заканчивая тестированием болида на трассе.

По его словам, к разработкам допускаются исключительно студенты.

— У болида предусмотрена система управления, состоящая из датчиков, вычислительных модулей и исполнительных приводов, — отмечает Зеничев.

А благодаря алгоритмам управления, разработанным студентами НОЦ «Формула Студент», автомобиль сможет определять свое положение на трассе и двигаться по ней с высокой скоростью, сравнимой с движением болида в пилотируемом режиме.

По словам руководителя отдела электрики и электроники лаборатории, многие работодатели обращаются к ним за новыми кадрами. Ведь участвуя во внеучебной работе, молодые специалисты приобретают опыт и знания, которые сильно выходят за рамки программы обучения. Кроме того, некоторые студенты потом «превращают» свои проекты в полноценные дипломные работы.

— Один из моих подопечных написал работу по автоматизации вытяжки после того, как долго разрабатывал проект, — говорит специалист мастерской «Разводки печатных плат» МИЦ Руслан Гараев. — А изначально это было всего лишь техническим заданием.

По его словам, бывает, что студенты приходят без идей, но с желанием что-то создать.

— Мы помогаем, подсказываем интересные проекты, — говорит он — У нас даже есть гуманитарные направления, например тайм-менеджмент или карьерная мастерская.

В рамках форума студентам удалось побывать на экскурсиях во всех лабораториях МИЦ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Аркадий Дидковский, руководитель молодежного инженерного центра МГТУ имени Н. Э. Баумана:

— На фестивале «День возможностей» было представлено более 20 научно-образовательных центров — как молодежных, так и взрослых. Участие в мероприятии приняли более тысячи студентов и более ста представителей с разных предприятий, с которыми мы сотрудничаем. Молодежный инженерный центр координирует научно-техническое творчество в рамках вуза и предоставляет студентам реализовать свои проекты. А еще на фестивале анонсировали Всероссийскую акцию «Технологии ради будущего мира».