Аллея к вековому юбилею

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Коллектив редакции и дирекции пришел на общегородской субботник и посадил деревья к столетию газеты

К 100-летию газеты «Вечерняя Москва», которое отмечается в этом году, сотрудники издания в субботу высадили деревья в парке «Яблоневый сад» и возле храма иконы Божией Матери Нечаянная Радость.

Общегородской субботник прошел по всему городу 15 апреля. Вот в «Яблоневом саду» жители Бутырского района собираются каждый год — поддерживают традицию.

В парке пахнет костром и горячей едой, звуки музыки перебивает детский смех. Для москвичей субботник — не трудовая повинность, а праздник.

— Здесь тихая, спокойная, но в то же время проходимая территория, — рассказывает глава управы Бутырского района Енок Акопов, пока мы идем по направлению к будущей аллее «Вечерки». — В целом этот сквер — очень знаковое место. Когда-то сами жители обратились в управу, чтобы из заброшенной территории яблоневого сада сделать прекрасный сквер. Совместными усилиями и приводим его в порядок после зимы.

Сам Енок Акопов не только участвовал в высадке деревьев, но и успел покрасить несколько архитектурных объектов. Работа на воздухе спорится, жители собирают прошлогоднюю листву.

Многие сотрудники редакции и дирекции пришли на субботник с детьми. Молодежь работы не чуралась и активно помогала сажать деревья. Тех, кто устал, неподалеку ждала полевая кухня. Возможно, любая еда на свежем воздухе, да еще и после физической работы кажется вкуснее, а может, повар из районного «Жилищника» Талиб Атакулов и правда сумел превратить обычную гречку с тушенкой в произведение кулинарного искусства, но все, кто пробовал, остались в восторге.

— У нас всегда вкусно, — говорит повар. — Мы на мероприятиях полевую кухню привозим, всегда я варю. У меня особый рецепт: чуть-чуть помидор добавляю, морковки, лучка, специи сам докупаю.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Глава муниципального округа Бутырский Надежда Шкловская, глядя на новенькую аллею, говорит, что «Яблоневый сад» находится на самом въезде в район. Аллея «Вечерней Москвы» этот въезд украсит.

— Я в районе работаю уже 30 лет, — говорит Надежда Шкловская. — Если посчитать количество субботников, в которых я участвовала, то этот уже 57-й. Еще одна общая черта — все эти субботники я посещала в родном Бутырском районе. И сегодня, обратите внимание, у нас пришли не только взрослые жители района, но и детки. Так передается очень добрая традиция. Ведь для каждого жителя важно внести свою небольшую лепту в благоустройство района. И именно во время субботника можно это сделать. Мы ведь, кстати, никого не уговариваем приходить. Все сами собираются.

У пешеходной дорожки установили памятную табличку. Глава управы заверил, что когда деревья слегка разрастутся, для них организуют подсветку, а вокруг разобьют цветник.

Тем временем настала пора посетить Марьину Рощу — в этом районе коллектив издания тоже высадил аллею.

Вторая табличка «Аллея «Вечерней Москвы» появилась возле храма иконы Божией Матери Нечаянная Радость. Сам храм, как отметил настоятель, благочинный храмов Троицкого округа Георгий Климов, построили в 1904–1906 годах.

— В советское время храм не закрывался, и очень многие из тех святынь, которые были сюда пожертвованы, находятся на своих местах. Многие люди говорят, что чувствуют эту связь времени, — сказал отец Георгий. — В сравнении с другими московскими дореволюционными храмами наш сравнительно молодой. Он был построен в 1904–1906 годах, освящал его известный и ныне почитаемый священномученик Владимир Богоявленский. Храм построен на средства жителей Марьиной Рощи. А теперь рядом разбивают парк. Через природные пространства тоже свидетельствуется печать Творца, и это очень отрадно.

Сажать деревья коллективу «ВМ» помогали настоятель храма, а также префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев, глава управы района Марьина Роща Александра Фадеева и глава муниципального округа Екатерина Игнатова.

В сквере еще предстоит провести благоустройство. Здесь появятся новые арт-объекты, удобные места для отдыха горожан. А пока местные жители, сотрудники редакции и дирекции, префект, главы управ, закатав рукава, приводят в порядок эту территорию и высаживают деревья.

Протоиерей Георгий Климов рассказал префекту о пожелании жителей назвать сквер в честь храма — «Нечаянная радость». 200 человек уже даже поставили свои подписи. Алексей Беляев поручил провести голосование на портале «Активный гражданин», чтобы москвичи могли выбрать название для сквера, в котором теперь также установлена памятная табличка, гласящая: «Аллея газеты «Вечерняя Москва». Заложена руководством и сотрудниками редакции».

Алексей Беляев, префект Северо-Восточного округа:

— Сегодняшний день нам запомнится важной связью разных событий, произошедших в одно время. Это и канун светлого праздника Пасхи, и место проведения субботника — у памятника культурного наследия Храма Нечаянная Радость и, конечно же, столетие легендарной газеты «Вечерняя Москва». Символично и название храма — Нечаянная радость. Как нам сейчас ее не хватает. Каждый год во время общегородского субботника мы высаживаем в Северо-Восточном округе столицы деревья. Этой доброй традиции уже более ста лет. Сегодня новые деревья высадили в нескольких парках. Я лично присутствовал в пяти точках округа.

Справка

Первый номер «Вечерки» вышел 6 декабря 1923 года. Объем издания был половинного формата газеты «Правда». Первые номера не имели передовиц и напоминали информационный вестник. В конце двадцатых годов тираж газеты составлял 110 тысяч экземпляров, а в 1969 году — уже 550,3 тысячи. Газета «Вечерняя Москва» — единственное издание, не прерывавшее выпуск ни на один день в годы Великой Отечественной войны. Сегодня «Вечерняя Москва» — это крупная медиакомпания, объединяющая несколько городских и окружных изданий, новостной портал vm.ru, сайты окружных газет и сетевое вещание.

Кстати

Парк «Яблоневый сад», предположительно, появился в 1950-е годы. После распада СССР территория оказалась заброшена. Участок зарос кленами так, что и яблонь было не видно. Возрождение парка началось с 2016 года. В управу обратились жители. Почти четыре гектара территории были расчищены от мусора и бурьяна. Высажено 650 новых деревьев, две тысячи кустов и 33 тысячи цветов. С каждым годом число высаженных деревьев и цветов увеличивается.