В столичных учреждениях соцзащиты встретили Пасху

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Пасха — праздник, объединяющий семьи, передающий традиции от старшего поколения к младшему. В столичных учреждениях социальной защиты населения его любят люди всех возрастов — от малышей до активистов центров московского долголетия. Рассказываем, как в этом году готовились и встречали Пасху.

В преддверии Светлой Пасхи пекут куличи, красят яйца и изготавливают милые вещицы для украшения праздничного стола. Дети в особом семейном центре «Роза ветров» тоже приобщились к этим традициям. В группах царила творческая атмосфера: ребята постарше мастерили пасхальные яйца из папье-маше, а малыши украшали готовые формы бусинами, стразами и пайетками. Дети также делали фигурки цыплят из соленого теста. А получившиеся сувениры подарили друзьям и близким, украсили комнаты.

— Во время занятий развиваются двигательные навыки, дети учатся общаться. Ребята стали более усидчивы и спокойны, уменьшилась тревожность. Творчество — приятое времяпровождение, которое позволяет расслабиться и получить удовольствие как от процесса, так и от результата, — отмечает воспитатель особого семейного центра «Роза ветров» Анастасия Маркевич.

В социальных домах и геронтологических центрах Пасху всегда ждут с особым трепетом. Подготовка начинается заранее. Например, в Социальный дом «Ярославский» еще 29 марта приехали ученицы 9 класса «Школы Глория». Александра и Юлия провели для ребят мастер-класс по созданию пасхального декора из подручных материалов.

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

В Социальном доме «Москворечье» жители вместе с сотрудниками ежегодно сажают и выращивают настоящий овес, чтобы молодыми побегами украсить корзинки. А в Социальном доме «Богородский» люди с инвалидностью не только самостоятельно готовили праздничную выпечку, но и учились декорировать яйца в технике «декупаж».

О старинных оберегах рассказали родителям и детям в семейном центре «Ориентир». Участники мастер-класса изготовили куклу-мотанку из цветных салфеток. Сделанный по всем правилам талисман способен защитить человека и его близких, сберечь домашний уют и покой.

— Этот мастер-класс объединил разные поколения, тема оказалась интересной и детям, и взрослым. Получила колоссальное удовольствие и заряд энергии от творческого процесса и атмосферы, — отметила мама участниц Мария.

Встречаем гостей

Для жителей стационарных социальных учреждений соблюдение традиций имеет особое значение. Во время праздников собираются вместе, общаются, обмениваются подарками и, конечно, принимают гостей.

Выпечку для ребят из Социального дома им О.В. Кербикова принесли служащие Церкви иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» села Добрыниха. Отец Алексей, настоятель церкви, приехал в социальный дом, чтобы освятить куличи и пообщаться с ребятами. Церковные служители приезжали и в Социальный дом «Богородское», где всю праздничную неделю проводились православные беседы и занятия по музыкотерапии. А Геронтологический центр «Левобережный» навестили священнослужители из Храма Космы и Дамиана, чтобы освятить куличи и яйца.

Праздник вместе с «серебряными» наставниками

В центрах для детей-сирот в этом году встречали Пасху со старшими друзьями — активистами центров московского долголетия. В Центре «Спутник» воспитанники и «серебряные» наставники обменялись секретами изготовления пасхальных куличей.

— Наш наставник по вязанию и мягкому цигуну Галина Дмитриевна поделилась рецептом вкусного кулича, — рассказала воспитанница центра София. — Помимо изюма, она добавляет цукаты, а само тесто делает более сдобным.

«Серебряные» наставники также рассказали, почему на Пасху красят яйца и готовят куличи. Но главное, что усвоили ребята — в праздник принято собираться за большим семейным столом, прощать друг другу обиды и желать всего самого светлого и доброго.

Дети из ЦССВ «Вертикаль» вновь стали гостями Центра московского долголетия «Орехово-Борисово Южное», где их уже встречают как добрых друзей. Во встрече приняли участие любители изобразительного искусства, которые занимаются в изостудии дополнительного образования. Мастер-класс «Пасхальный рисунок» провела активист и волонтер центра, художник Мария Хлюпина. Дети учились рисовать жар-птицу гуашью и акварельными красками.

— Попробую повторить этот рисунок на «крашенках», когда будем готовиться к Пасхе в семейной группе. Думаю, мое пасхальное яйцо будет самым красивым и оригинальным, — поделилась воспитанница Анастасия.

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Ребята из «Радуги» побывали в гостях у Центра московского долголетия «Ивановское» и вместе смастерили очаровательного пасхального кролика из бисера.

— Так интересно, у каждого свое видение, воображение. Приятно и полезно передавать знания младшему поколению. Наша встреча была наполнена особой атмосферой», — комментирует «серебряный» наставник Татьяна Синегуб.

За чашкой чая участники поговорили о важном: Татьяна рассказала ребятам о традиционных ценностях, истории праздника Светлой Пасхи на Древней Руси.

— В предпраздничную неделю особенно важно заниматься добрыми делами, приобщаться к традициям. Приятно видеть такую теплую, трепетную связь между двумя поколениями, — делится впечатлением директор Центра «Радуга» Олег Кежаев.

Накануне праздника в Центре для детей-сирот «Маяк» активист ЦМД «Богородское» Вера Липатова провела мастер-класс.

— Когда меня пригласили позаниматься с детьми, согласилась не раздумывая, — у меня есть маленький внук, с которым постоянно что-то мастерим, — призналась Вера Викторовна.

Воспитанникам «Маяка» предложила сделать «двустворчатую» открытку в форме пасхального яйца, богато украшенную кружевной тесьмой, поделочной бумагой и бумажными цветами.

— После этого занятия поняла, почему особенных детей называют солнечными, — подвела итог Вера Липатова. — Такой радости в глазах я давно не видела. Ребята прекрасно справились!

А ребята из Центра имени Ю.В. Никулина вместе со своими «серебряными» наставниками из ЦМД «Рязанский» пекли творожные куличи и раскрашивали пасхальные яйца в особой мраморной технике — получилось очень красиво и оригинально. Но, конечно, самое главное для участников — это душевные разговоры за общим делом.