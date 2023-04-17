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Депутаты Мосгордумы посетили Единый центр поддержки СВО

Алексей Хорошилов

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Депутаты Мосгордумы посетили Единый центр поддержки СВО
Директор Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Юлия Матвеева провела экскурсию для председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова и столичных парламентариев / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В понедельник, 17 апреля, депутаты Мосгордумы и председатель столичного парламента Алексей Шапошников посетили Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей заработал 1 марта 2023 года. Помощь в нем могут получить все участники СВО: мобилизованные, контрактники и добровольцы, а также гражданские специалисты, работавшие в зоне СВО, волонтеры и члены семей участников СВО.

Делегацию депутатов на входе встретила директор Единого центра Юлия Матвеева. Вместе с ней депутаты прошли по маршруту человека, который пришел в центр за помощью, будь то участник специальной военной операции или его родственник.

— Приходя в центр, человек может получить первичные базовые услуги, которые ему оказывает город, — говорит Юлия Матвеева.

В центре присутствуют представители городских ведомств, в том числе Департамента труда и социальной защиты, Департамента спорта, а также центров госуслуг «Мои документы». Они помогут составить маршрут для человека, нуждающегося в помощи.

— В центре выстроена многоуровневая система психолого-психотерапевтической помощи. Человек может обратиться за ней сам или прийти с семьей, — рассказывает Юлия Матвеева.

Один из самых востребованных видов помощи, по ее словам — юридическая.

— Это могут быть вопросы по выплатам или разъяснения законодательства, даже семейно-бытовые вопросы, — сказала Матвеева.

Единый центр аккумулирует множество мер поддержки и государственных услуг, которые могут понадобиться участникам спецоперации и членам их семей. Здесь можно получить госуслуги в области образования, ЖКХ, культуры, спорта и так далее, все в режиме «Одного окна». Военнослужащим и их семьям окажут психологическую поддержку. Психологи проводят различные индивидуальные занятия, консультации и групповые тренинги для взрослых и детей.

Тем, кто нуждается в реабилитации после ранения, специалисты центра подберут технические средства, помогут оформить документы и направления на комплексную реабилитацию в спецучреждения Москвы.

В Едином центре поддержки участников СВО можно проконсультироваться с юристом, совместно со специалистами службы занятости разработать стратегию поиска работы.

Вторую очередь Единого центра планируют достроить в августе. Там для вернувшихся участников СВО будет работать специализированная зона демонстрации, тестирования и выдачи технических средств реабилитации.

Там же появятся специализированные спортивный и тренажерный залы для реабилитации, тренировок, проведения соревнований, а также мастерские и зоны отдыха, где можно приятно и с пользой проводить свободное время.

СПРАВКА

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей находится на Береговом проезде, дом 8, строение 2. Все интересующие вопросы можно также задать по телефону 8 (495) 870-55-45. Единый центр работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 21:00, понедельник — выходной. Для получения услуг необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий участие в СВО или родство с участником СВО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы:

— Мы поражены той заботой, тем качеством предоставления необходимых услуг ребятам, которые вернулись из зоны специальной военной операции, и их семьям. Здесь можно получить любую необходимую помощь, от юридической консультации до прохождения комиссии для установления факта необходимости тех или иных медицинских препаратов и устройств. Мне кажется, это замечательный пример для всех регионов РФ, на сегодня это единственный центр во всей стране, и другие регионы приезжают сюда, чтобы перенимать московские наработки.

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