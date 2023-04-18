В особых семейных центрах создают клубные пространства для родителей

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Детям с ограниченными возможностями здоровья нужны особое внимание, забота и любовь. Но поддержка необходима и родителям. Чтобы помочь мамам и папам найти эмоциональные ресурсы, в особых семейных центрах создают специальные клубы. Подробнее об этом рассказывают специалисты особого семейного центра «Роза ветров» Ольга Федосеева и Екатерина Максимова.

«Я и моя семья», «Детская агрессия», «Секреты поведения», «Как вернуть себе силы?» — это только некоторые темы встреч клуба «Психологическая гостиная» в особом семейном центре «Роза ветров». Педагоги и психологи проводят занятия-беседы со взрослыми, которые находятся на различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития.

— Все встречи в клубе проходят в пятницу вечером в неформальной обстановке, за чашкой кофе или чая с пирогами. Нам важно, насколько члены «особой» семьи готовы говорить о проблеме с другими людьми. Хотим понимать ожидания, установки и готовность сотрудничать со специалистами нашего центра, — рассказывает педагог-психолог особого семейного центра «Роза ветров» Ольга Федосеева.

Запросы, с которыми родители обращаются к специалистам, касаются не только проблем, связанных с ребенком, но и сопутствующих сложностей. Взрослые понимают, что помощь нужна не только их детям, но и им самим.

Основная задача «Психологической гостиной» — помочь родителям изменить взгляд на определенные вещи, принять себя и своих детей такими, какие они есть. Педагогам-психологам важно дать мамам и папам различные инструменты для коммуникации и поддержки, снять напряжение и страх быть отвергнутым. Также специалисты помогают проработать чувство одиночества и сформировать адекватную самооценку.

— Благодаря тренингам родители могут овладеть способами снятия психоэмоционального напряжения. Мы уверены: когда у мамы и папы есть достаточный ресурс, это положительно отражается на жизни всей семьи, — подчеркивает Ольга Федосеева.

Встречи обеспечивают комфортный, безопасный подход к каждому родителю, позволяют решать наиболее важные вопросы. Участники получают не только информационную и психологическую поддержку, но и знакомятся с полезными упражнениями и техниками.

— На встрече клуба «Психологическая гостиная» обсуждали нежелательное поведение ребенка. Все, что рекомендовали психологи на тренинге, с легкостью внедрила в семейную жизнь. Теперь гораздо увереннее реагирую на разные поступки моего ребенка. Знаю, он чувствует при этом внимание и уважение, — поделилась впечатлениями от участия в тренинге мама особого ребенка Оксана.

Наш путь

В 2019 году в особом семейном центре «Роза ветров» открылась группа «Наш путь», деятельность которой курирует Ассоциация родителей — инициативные мамы папы, которые вместе с командой специалистов включены в процесс ухода, воспитания, образования и организации доступной и развивающей среды

В начале пути родители в роли экспертов посещали индивидуальные занятия детей с дефектологом, психологом, логопедом, инструкторами по адаптивной и лечебной физической культуре. Это нужно было для того, чтобы познакомить ребят со специалистами: увидеть, как ребёнок реагирует на ту или иную деятельность, что ему интересно; раскрыть особенности и таланты.

— Особые дети не всегда могут ярко показать все свои возможности, поэтому родители — та сила, которая помогает выбрать вектор развития для ребенка. Сейчас мы команда, понимаем друг друга без слов. Теперь знакомим мам и пап со всем, что открываем вместе с ребятами на занятиях, — отмечает учитель-дефектолог особого семейного центра «Роза ветров» Екатерина Максимова.

В группе «Наш путь» появилась своя традиция — каждую пятницу проходят кулинарные занятия, где дети вместе с родителями и специалистами готовят сезонные блюда. Перед Рождеством команда кулинаров печет имбирные печенья, в начале апреля — журавлей, а к приближению Пасхи праздничные куличи. Работа с тестом очень нравится ребятам — его можно помять, раскатать, придать необходимую форму. Все эти действия благотворно влияют на сенсорное развитие — формирует у детей представлений о внешних свойствах предметов.

Приготовление салата, например, винегрета, подразумевает более четкую командную работу. Каждая семья ответственна за свой ингредиент блюда — кто-то за морковь, а кто-то за свеклу. На помощь детям приходят родители, подключая метод «рука в руке». Его суть в совместных действиях взрослого и ребенка, так как не всем могут быть доступны сложные манипуляции с нарезкой овощей.

Во время приготовления используют визуальный рецепт — элемент альтернативной и дополнительной коммуникации. Зрительные подсказки представляют собой набор карточек с изображением ингредиентов блюда и необходимыми действиями с ним. Например, соседство картинок «огурец» и «нож» обозначает, что для салата нужно порезать именно этот овощ.

Одно из новых направлений работы родительского сообщества — клуб «Здоровая спина». Ребята зачастую маломобильны, и родителям нужно перемещать их с коляски в сенсорную комнату или игровое пространство на полу — и обратно. Чтобы помочь сохранить здоровье, для них создали онлайн-курс с комплексом упражнений на растяжку и укрепление мышц и суставов.

— Без доверия и дружеской атмосферы не будет результатов. Искусственно этого не создать. Родители чувствуют: ребенок в надежных руках команды специалистов, поэтому взрослым становится спокойнее, появляется время и желание работать над собой. Наше открытое пространство помогает семье расслабиться, дает детям возможность развиваться, потому что они видят все через призму родительского отношения к миру, — заключает Екатерина Максимова.

Узнать больше о работе особого семейного центра «Роза ветров» и записаться на занятия можно через портал «Мой семейный центр» или по телефону: 8 (499) 743-48-63.

СПРАВОЧНО

Московские особые семейные центры оказывают поддержку семьям, где воспитываются дети с тяжелыми множественными нарушениями развития и ментальными особенностями. Сейчас в столице работают пять таких центров: им. Г.И. Россолимо, «Семь-Я», «Формула роста», «Роза ветров» и «Дом Детей». При возникновении вопросов, связанных с воспитанием детей с особенностями развития, родители всегда могут обратиться к специалистам особых семейных центров.