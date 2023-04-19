Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москве начнется разгар весны

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В понедельник, 17 апреля, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал по-весеннему теплую и приятную погоду в первой половине недели и небольшое похолодание во второй.

До четверга максимальная температура в Москве будет держаться в пределах от +14 до +17 градусов, а в области — поднимется даже до +18 градусов. Серьезных осадков в столице в эти дни не ожидается.

— В пятницу температура понизится на 3–4 градуса: в Москве ожидается от +10 до +12 градусов тепла. По области — от +10 до +15 градусов. Это совершенно нормальная, характерная для этого времени погода, — добавил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что москвичам не стоит бояться морозов: просто вторая половина недели будет немного прохладнее первой.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова напоминает, что в конце прошлой недели было довольно ветрено: порывы достигали 15 метров в секунду. На этой же неделе они не будут превышать 3–8 метров в секунду.

— Атмосферное давление практически все дни на этой неделе будет выше климатической нормы, — рассказывает Татьяна Позднякова. — Погоду будет формировать антициклон. Его центр постепенно смещается, поэтому атмосферное давление ожидается довольно высокое. За счет прогрева воздуха оно будет в пределах 750–758 миллиметров ртутного столба.

Ученые-фенологи делят весну на подсезоны. Совсем скоро, примерно с 6 мая, наступит так называемый разгар весны. В это время появляются листья на березах, прилетают певчие птицы. Все вокруг начнет буйно цвести, на улице станет еще теплее. Именно такой весны и ждут многие жители столицы.

Сейчас же продолжается подсезон, который называется оживлением весны. Хороший индикатор его начала для городских жителей — на глинистых пустырях начинает желтеть мать-и-мачеха.