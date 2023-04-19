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Вместе сделаем столицу ярче и чище: прошел первый апрельский субботник

Никита Миронов
Город
Вместе сделаем столицу ярче и чище: прошел первый апрельский субботник
Екатерина Никитенко, волонтер Московского НПЗ, моет стеклянную ограду возле пруда в районе Капотня. Это место — одно из самых любимых у местных жителей / Фото: Сергей Шинов

Москва поддерживает лучшие советские традиции. В субботу, 15 апреля, 1,7 миллиона горожан помогали коммунальщикам убирать парки, дворы и территории социальных объектов. Для этого всем желающим выдали весь необходимый инвентарь.

Житель дома по улице Яблочкова, 10а, Антонина Колобова рассказывает:

— Мы во время субботника высадили на дворовых клумбах цветы и побелили стволы деревьев. Мелочь, а приятно! Вообще, мне кажется, субботники для жильцов — это хороший способ познакомиться, подружиться и даже сплотиться. Например, для того, чтобы вместе поддерживать во дворе чистоту и порядок.

В ходе субботника в Москве мыли и ремонтировали цоколи и фасады зданий, двери в подъезды, их крылечки и козырьки, приводили в порядок подвалы и чердаки. А еще — готовили к открытию сезон фонтанов: он по традиции стартует 30 апреля.

Масштабное благоустройство

В общегородском субботнике приняли участие около 17 тысяч единиц различной техники: тракторов, поливальных автомобилей, грузовиков. Но главными участниками наряду с коммунальными службами были, конечно, сами жители.

Так, например, пруды на улице Паустовского в Ясеневе — одна из любимых точек отдыха местных жителей. И они вместе решили ее убрать. Юлия Панчева, участница субботника, рассказывает:

— Эти пруды, когда мы сюда приехали, были бесхозные. Их давно привели в порядок, но мы каждый год выходим на субботники, потому что это наш район, любимый район, который мы хотим видеть чистым, аккуратным. Это все для нас.

Еще одна местная жительница, Вероника Сумина, добавляет:

— Я понимаю свой долг так: нужно прийти и помочь убраться, потому что мы с младшей сестрой тут постоянно гуляем с собакой. Нужно наводить здесь чистоту и порядок.

Субботник — это не только уборка. К примеру, в парке 850-летия Москвы ко всему прочему провели ряд творческих мастер-классов для детей, а также посоревновались в спортивных дисциплинах, после чего все желающие смогли подкрепиться сладкими угощениями. На субботник в любимом парке пришли сотни местных жителей. Участник акции Данил Свиридов уверен:

— Если люди буду чаще проявлять свою гражданскую позицию, в том числе лично поддерживая такие мероприятия, то мы сможем сделать наш родной город, наш район и чище, и гораздо лучше.

Вместе с городом

Приняли участие в традиционном весеннем субботнике и волонтеры Московского НПЗ вместе с жителями Капотни. Более 400 работников предприятия благоустроили прилегающие к заводу территории, высадили деревья, обустроили общественные пространства. Мероприятие прошло при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

В ходе работ привели в порядок пешеходные дорожки, скверы и газоны. У мемориала воинам и труженикам тыла Московского НПЗ высадили туи. Благоустроен берег заводского пруда — одного из любимых мест отдыха жителей района.

Основное благоустройство в районе проходило в парке у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны капотнинцам. Поработать на свежем воздухе пришли школьники с родителями, работники социальных структур и медучреждений, ну и, конечно, коммунальщики. Участникам субботника предложили горячий чай, а для настроения включили зажигательную музыку.

— В последние годы наш район, наверное, стал самым благоустроенным в Москве, — рассказывает житель Капотни Руслан Беклемишев. — Отремонтировали все дворы, фасады домов, Дом культуры. Парк какой великолепный построили — причем с нуля! Сейчас дома по реновации вполне приличные строят. Конечно, мы с удовольствием на субботник выходим — всю эту красоту поддержать. Ну и Московский НПЗ нам помогает.

С 2011 года Московский НПЗ поддержал 85 городских экологических проектов. В поддержку городских инициатив по озеленению волонтеры завода высадили больше 4,5 тысячи деревьев. Город тоже внес в благоустройство района свою весомую лепту.

— Капотня и раньше была очень зеленой. Но у Москвы-реки, например, деревья росли хаотично, в виде неухоженного леса, — рассказывает житель Капотни Лариса Гудилова. — Там были кострища, болота и много мусора. А сейчас здесь пешеходные дорожки, места для пикников, а над болотами проложены мостики. Посмотреть на всю эту красоту даже из других районов приезжают!

— Московский НПЗ активно участвует в благоустройстве Капотни, реализует мероприятия, направленные на то, чтобы сделать район еще уютнее и комфортнее. Ежегодно работники принимают участие в акциях по уборке территории и озеленению, — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Кандидат социологических наук Игорь Кузнецов резюмирует:

— Субботники изначально задумывались и проводились как помощь трудовых коллективов в благоустройстве города. Хорошая традиция, как мы видим, сохраняется. Это логично: уже существующий коллектив — сложившаяся структура, его намного проще организовать. Плюс у предприятий и организаций обычно есть ресурсы для проведения субботников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Манжула, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Префектуры ЮВАО:

— Жители Юго-Восточного округа традиционно вместе со всей Москвой принимают участие в субботнике. Тысячи горожан, школьников, сотрудников предприятий выходят на улицы, чтобы сделать наш город еще чище, еще лучше после долгой морозной зимы. Каждый хочет внести свою лепту в благоустройство своего района. В Капотне традиционно нашим главным помощником выступает Московский НПЗ, сотрудники которого принимают участие практически во всех мероприятиях, которые делают жизнь в этом районе все более комфортной.

КСТАТИ

Традиция общегородской весенней уборки уходит корнями в начало прошлого века. Считается, что первый субботник в Москве провели в 1919 году 15 рабочих железнодорожного депо «Москва-Сортировочная». Уже через год состоялся первый всесоюзный субботник, в котором приняли участие около 450 тысяч горожан. После распада СССР обязательные субботники отменили, но добрая традиция осталась.

Благоустройство Субботники Район Капотня Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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