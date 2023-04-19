Из повара — в программисты: начать карьеру в ИТ москвичу помогли специалисты службы занятости

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Москвичам доступна широкая линейка сервисов, которые предоставляет служба занятости: профориентационное тестирование, тренинги и мастер-классы по эффективному трудоустройству. Кроме того, у жителей столицы есть возможность кардинально сменить направление профессиональной деятельности.

Команда высококлассных сотрудников, которые 19 апреля отмечают свой профессиональный праздник, каждый день помогают сотням жителей столицы в поиске работы. С начала запуска масштабной модернизации службы занятости в 2019 году более 470 тысяч человек нашли работу благодаря специалистам службы занятости. Почти четверть из них — около 115 тысяч москвичей — трудоустроились с начала 2022 года.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Пройти переподготовку и начать карьеру в новой сфере горожанам помогают в учебном центре «Профессионал». Здесь идет набор на обучение по более 50 различным программам. Жители, находящиеся в поиске работы, а также участники проекта «Социальный контракт» могут пройти переподготовку бесплатно. Для этого необходимо подать заявку в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства.

Москвич Иван Чухнин после окончания колледжа пять лет работал поваром. Уже тогда он стал задумываться о смене сферы деятельности и искать возможность перейти на работу в сферу информационных технологий.

— Меня всегда интересовали компьютеры. Однажды даже собрал свой первый личный персональный компьютер и нашел это занятие по-настоящему увлекательным. Принял решение сменить работу, развиваться в том, что мне интересно, и в этой сфере работать, — поделился Иван.

В центре занятости населения 24-летнему москвичу рассказали о возможности пройти бесплатную профессиональную переподготовку в центре «Профессионал». Иван изучил обширный список ИТ-программ и решил для начала освоить профессию системного администратора. Молодой человек признался, что был приятно удивлен разнообразием представленных программ и высоким уровнем обучения. Раньше он не думал, что бесплатное дополнительное образование может быть настолько качественным и полезным.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Во время обучения со всеми слушателями центра работают профессиональные карьерные консультанты. Эта услуга предоставляется так же бесплатно. Специалист помог Ивану составить резюме, подобрать вакансии для соискателей без опыта работы в сфере ИТ и подготовиться к собеседованию. В скором времени выпускнику «Профессионала» предложили работу по новой специальности. Как и хотел, он устроился на должность системного администратора в компанию по техобслуживанию грузовых автомобилей.

— Впечатления от новой работы только положительные. Каждый день набираюсь опыта в интересном для меня деле, устраивает оплата труда. Рад, что смог получить в «Профессионале» базовые компетенции для работы системным администратором и вектор для дальнейшего развития. Здесь дают хорошую базу и целостное представление о профессии, от которых можно оттолкнуться новичкам. Не говоря уже о подспорье при поиске работы: мой процесс трудоустройства прошел гораздо легче, чем предполагал, — рассказал выпускник «Профессионала».

СПРАВОЧНО

Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. Здесь можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. В соответствии с запросом работодателей для жителей города разработаны более 50 программ обучения. Акцент сделан на образовательные программы в сферах промышленности, информационных технологий, строительства и ЖКХ, а также на востребованные офисные направления. После обучения специалисты центра помогают выпускникам найти работу. Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.