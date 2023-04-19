Из повара — в программисты: начать карьеру в ИТ москвичу помогли специалисты службы занятости
Москвичам доступна широкая линейка сервисов, которые предоставляет служба занятости: профориентационное тестирование, тренинги и мастер-классы по эффективному трудоустройству. Кроме того, у жителей столицы есть возможность кардинально сменить направление профессиональной деятельности.
Команда высококлассных сотрудников, которые 19 апреля отмечают свой профессиональный праздник, каждый день помогают сотням жителей столицы в поиске работы. С начала запуска масштабной модернизации службы занятости в 2019 году более 470 тысяч человек нашли работу благодаря специалистам службы занятости. Почти четверть из них — около 115 тысяч москвичей — трудоустроились с начала 2022 года.
Пройти переподготовку и начать карьеру в новой сфере горожанам помогают в учебном центре «Профессионал». Здесь идет набор на обучение по более 50 различным программам. Жители, находящиеся в поиске работы, а также участники проекта «Социальный контракт» могут пройти переподготовку бесплатно. Для этого необходимо подать заявку в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства.
Москвич Иван Чухнин после окончания колледжа пять лет работал поваром. Уже тогда он стал задумываться о смене сферы деятельности и искать возможность перейти на работу в сферу информационных технологий.
— Меня всегда интересовали компьютеры. Однажды даже собрал свой первый личный персональный компьютер и нашел это занятие по-настоящему увлекательным. Принял решение сменить работу, развиваться в том, что мне интересно, и в этой сфере работать, — поделился Иван.
В центре занятости населения 24-летнему москвичу рассказали о возможности пройти бесплатную профессиональную переподготовку в центре «Профессионал». Иван изучил обширный список ИТ-программ и решил для начала освоить профессию системного администратора. Молодой человек признался, что был приятно удивлен разнообразием представленных программ и высоким уровнем обучения. Раньше он не думал, что бесплатное дополнительное образование может быть настолько качественным и полезным.
Во время обучения со всеми слушателями центра работают профессиональные карьерные консультанты. Эта услуга предоставляется так же бесплатно. Специалист помог Ивану составить резюме, подобрать вакансии для соискателей без опыта работы в сфере ИТ и подготовиться к собеседованию. В скором времени выпускнику «Профессионала» предложили работу по новой специальности. Как и хотел, он устроился на должность системного администратора в компанию по техобслуживанию грузовых автомобилей.
— Впечатления от новой работы только положительные. Каждый день набираюсь опыта в интересном для меня деле, устраивает оплата труда. Рад, что смог получить в «Профессионале» базовые компетенции для работы системным администратором и вектор для дальнейшего развития. Здесь дают хорошую базу и целостное представление о профессии, от которых можно оттолкнуться новичкам. Не говоря уже о подспорье при поиске работы: мой процесс трудоустройства прошел гораздо легче, чем предполагал, — рассказал выпускник «Профессионала».
СПРАВОЧНО
Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. Здесь можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. В соответствии с запросом работодателей для жителей города разработаны более 50 программ обучения. Акцент сделан на образовательные программы в сферах промышленности, информационных технологий, строительства и ЖКХ, а также на востребованные офисные направления. После обучения специалисты центра помогают выпускникам найти работу. Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.